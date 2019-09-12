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الشاهد: ما نحبّش نجاوب على سي الزبيدي لأنه وزير في الحكومة لكن عهد الدبابات انتهي في تونس

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - قال الخميس 12 سبتمبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد إنه تجنّب الردّ على تصريحات منافسه عبد الكريم الزبيدي في علاقة بإرسال دبابات للبرلمان باعتباره وزيرا في الحكومة التي يرأسها.

واعتبر الشاهد خلال استضافته في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم أنه من غير اللائق أن يتم تسيير الدولة بهذه الطريقة ويكون هناك تصريحات وتصريحات مضادة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع حسب تعبيره.


واستدرك قائلا "لكن هذه النقطة مهمة فعهد الدبابات انتهي في تونس ونحن بصدد بناء ديمقراطية قوية والديمقراطية القوية لا تكون بالدبابات بل بتطبيق القانون".
ونفي الشاهد أن الزبيدي اتصل به واعلمه بأنه سيقوم بارسال دبابات للبرلمان وتساءل مستنكرا "كيفاش تبعث دبابات لمؤسسة منتخبة من الشعب وبها كتلة حزبي ؟؟".

الفيديو: الدقيقة 20


  
  
     
  
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