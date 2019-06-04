عز الدين سعيدان: تونس ستخسر 1.2 مليار دينار بسبب عطلة العيد

Mardi 04 Juin 2019
باب نات - قال ''الخبير الاقتصادي'' عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019، أن قرار منح عطلة بـ3 أيام لموظفي وأعوان واطارات الوظيفة العمومية والقطاع العام بمناسبة عيد الفطر، هو 'قرار انتخابي ومغازلة للمواطنين لكسب أصواتهم'.
وفي تصريح للشارع المغاربي قال الخبير الاقتصادي انه اذا قمنا بقسمة المنتوج الداخلي الخام على عدد أيام العمل في السنة والتي تناهز 250 يوما نجد أن كلفة يوم عمل تبلغ 400 مليون دينار بما يعني أن البلاد تخسر خلال أيام العيد الثلاث 1.2 مليار دينار من منتوجها الداخلي الخام.
وقال عز الدين سعيدان " أن تونس خسرت مبدئيا حوالي 10 أيام عمل بسبب تغيب العديد من الموظفين والأعوان عن مقرات عملهم منذ مساء الجمعة 31 ماي وإلى أنهم لن يستأنفوا العمل الا يوم الاثنين القادم الموافق لـ10 جوان الجاري.
وفي تصريح للشارع المغاربي قال الخبير الاقتصادي انه اذا قمنا بقسمة المنتوج الداخلي الخام على عدد أيام العمل في السنة والتي تناهز 250 يوما نجد أن كلفة يوم عمل تبلغ 400 مليون دينار بما يعني أن البلاد تخسر خلال أيام العيد الثلاث 1.2 مليار دينار من منتوجها الداخلي الخام.
وقال عز الدين سعيدان " أن تونس خسرت مبدئيا حوالي 10 أيام عمل بسبب تغيب العديد من الموظفين والأعوان عن مقرات عملهم منذ مساء الجمعة 31 ماي وإلى أنهم لن يستأنفوا العمل الا يوم الاثنين القادم الموافق لـ10 جوان الجاري.
4 de 4 commentaires pour l'article 183439
En continu
- Hier 18:48 إليزابيث الثانية تستقبل ترامب في باكنغهام
- Hier 16:36 بن عكاشة: علاش راي راشد الغنوشي مهم؟
- Hier 15:29 زياد العذاري في زيارة عمل إلى ولاية المهدية
- Hier 14:38 عريقات يطالب العرب بمقاطعة فريق ترامب
- Hier 13:03 هل سنودّع رمضان ، ام سنحضه في قلوبنا !؟؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:36
|16:09
|12:25
|05:00
|03:07
|
32°
|30°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-21
|38°-22
|28°-21
|38°-24
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 75 174) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 166) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 68 704) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 59 432) تونس: الأربعاء 5 جوان أول أيام عيد
( 53 866) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 986) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 479) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 061) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 37 866) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 36 691) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 251) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 464) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 080) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 099) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 032) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 348) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 242) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 32 809) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 377) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 272) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: عز الدين سعيدان: تونس ستخسر 1.2 مليار دينار بسبب عطلة العيد