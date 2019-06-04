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عز الدين سعيدان: تونس ستخسر 1.2 مليار دينار بسبب عطلة العيد

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
باب نات - قال ''الخبير الاقتصادي'' عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019، أن قرار منح عطلة بـ3 أيام لموظفي وأعوان واطارات الوظيفة العمومية والقطاع العام بمناسبة عيد الفطر، هو 'قرار انتخابي ومغازلة للمواطنين لكسب أصواتهم'.

وفي تصريح للشارع المغاربي قال الخبير الاقتصادي انه اذا قمنا بقسمة المنتوج الداخلي الخام على عدد أيام العمل في السنة والتي تناهز 250 يوما نجد أن كلفة يوم عمل تبلغ 400 مليون دينار بما يعني أن البلاد تخسر خلال أيام العيد الثلاث 1.2 مليار دينار من منتوجها الداخلي الخام.


وقال عز الدين سعيدان " أن تونس خسرت مبدئيا حوالي 10 أيام عمل بسبب تغيب العديد من الموظفين والأعوان عن مقرات عملهم منذ مساء الجمعة 31 ماي وإلى أنهم لن يستأنفوا العمل الا يوم الاثنين القادم الموافق لـ10 جوان الجاري.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 183439

Lazaro  (Tunisia)  |Mardi 04 Juin 2019 à 16h 14m |           
Après ces déclarations précieuses provenant de l'un des anciens experts depuis zaba , plusieurs pays de l'Union européennes et autres du monde entier vont annuler toute forme de vacances de Noël ou fin d'année .

Cartaginois2011  ()  |Mardi 04 Juin 2019 à 15h 46m |           
خبير كلافس....كلامه كمن يقول لك:والله لو كان التوانسة يحسبوا العام 368يوم عوض365يوم،توّة نربحوا 1،2مليار دينار

Kamelnet  ()  |Mardi 04 Juin 2019 à 15h 27m |           
الجزء الثاني من التحليل صحيح ...الي يهربون من الخدمة واصحابهم يغطوا عليهم مرة عندك مرة عندي يتكلفوا اكثر مالاعياد الكل موش ثلاث ايام عيد المسلمين والي ما ساعدوش يمشي يخدم مع الي كيفوا

Dallalihtm  (Europe)  |Mardi 04 Juin 2019 à 15h 22m |           
وفي عطلة رأس السنة الميلادية المسيحية النصرانية قداش تخسر تونس؟ شبيه الخبراء متاعنا بهايم



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