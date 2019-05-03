في دعاية للسياحة التونسية: المنشط سيريل حنونة يمنح كل جمهوره رحلة مجانية الى تونس

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - اشعل سيريل حنونة المنشط الفرنسي من أصول تونسية بلاتو برنامجه TPMP الذي يبث على قناة C8 ويفاجئ كل الجمهور برحلة إلى تونس".
وقام المنشط الفرنسي بالدعاية للسياحة التونسية من خلال دفع الجمهور الى ارتداء لباس الانقاذ بالعلم الوطني.
وعرف سيريل بحبه لتونس ودفاعه المستميت عن السياحة فيها".
وقام المنشط الفرنسي بالدعاية للسياحة التونسية من خلال دفع الجمهور الى ارتداء لباس الانقاذ بالعلم الوطني.
وعرف سيريل بحبه لتونس ودفاعه المستميت عن السياحة فيها".
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Par:cartaginois2011 ( )
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