فرونتكس: تراجع الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي بـ18%… ومسار ليبيا – كريت يسجّل قفزة قياسية
كشفت وكالة فرونتكس الأوروبية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 بلغت نحو 95,200 شخص، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذا التراجع الإجمالي، برز الممر البحري الجديد بين السواحل الليبية وجزيرة كريت اليونانية كأحد أكثر المسارات نشاطًا، حيث تجاوز عدد العابرين منه 10,000 مهاجر، أي أكثر من أربعة أضعاف سنة 2024، في مؤشر على تصاعد التوتر بين طرابلس وأثينا في ملف الهجرة.
وأوضحت الوكالة أن وسط المتوسط لا يزال المسار الأكثر ازدحامًا، مسجّلًا 36,700 عبور بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي، فيما تراجعت أعداد المهاجرين عبر شرق المتوسط بنسبة 16% إلى 26,200. أما مسارات أخرى فسجّلت انخفاضًا كبيرًا، منها:
* غرب البلقان: -47%
* الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي: -45%
* مسار غرب إفريقيا: -46%
في المقابل، ارتفعت محاولات عبور القناة الإنجليزية نحو بريطانيا بنسبة 26% لتصل إلى 41,800 محاولة، بفعل تحسن الظروف الجوية وابتكار المهرّبين أساليب جديدة للعبور.
ورغم الانخفاض العام، شدّدت فرونتكس على أن الكلفة الإنسانية ما زالت مرتفعة، مع تسجيل 947 حالة وفاة في البحر المتوسط منذ بداية العام، وسط استمرار نشاط شبكات التهريب الليبية ذات التنظيم العالي، مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
المصدر: صحيفة كاثميرني اليونانية
