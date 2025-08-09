فرونتكس: تراجع الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي بـ18%… ومسار ليبيا – كريت يسجّل قفزة قياسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6897a085659472.45988700_feighlqpkjnmo.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت وكالة فرونتكس الأوروبية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 بلغت نحو 95,200 شخص، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ورغم هذا التراجع الإجمالي، برز الممر البحري الجديد بين السواحل الليبية وجزيرة كريت اليونانية كأحد أكثر المسارات نشاطًا، حيث تجاوز عدد العابرين منه 10,000 مهاجر، أي أكثر من أربعة أضعاف سنة 2024، في مؤشر على تصاعد التوتر بين طرابلس وأثينا في ملف الهجرة.

