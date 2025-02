L’ex-président de la commission nationale de la réconciliation pénale à la tête du ministère des finances :va-t-elle relancer le mécanisme de conciliation pénale ?

Amine BEN GAMRA (*)



Rcuprer les richesses indment acquises et les rinjecter dans la vie du pays et accessoirement dans les caisses de lÉtat , cest tout lobjet du dispositif de conciliation pnale que le prsident Kas Saed voque depuis 2012 et dont il avait fait, avec la justice sociale, un lment majeur de campagne lectorale.



Mais, le dispositif patine et le prsident ne cache ni sa dception ni son dpit face lchec de la commission charge de le mettre en uvre.De largent jet (du contribuable) par la fentre, en somme. Ce qui, on limagine, a eu de trs lourdes consquences sur les finances publiques, dj trs mal en point, et sur linvestissement, lui aussi la trane.Pire, depuis la chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011, le gouvernement tunisien a chou rcuprer les avoirs spolis par la famille de lancien prsident et dposs ltranger. Or, si seulement une partie de ces avoirs dposs ltranger par les membres de cette famille tait rapatrie, cela aurait donn un coup de fouet la croissance conomique de la Tunisie.Aujourdhui une magistrate de lordre judiciaire, occupait le poste de prsidente de la commission nationale de la rconciliation pnale a t rcemment nomme la tte du ministre des finances.La nouvelle ministre des finances doit satteler sans plus tarder faire avancer les dossiers des biens et avoirs confisqus, sans pour autant alimenter un climat de suspicion qui contribue diaboliser les riches . En effet, il ne faut pas agacer les chefs d'entreprise qui songent, dans l'immdiat, ralentir leurs activits et envisagent de quitter le pays.Notre pays est confront de graves difficults financires et une faible croissance conomique depuis plusieurs annes. Dans ce contexte inconfortable, la rconciliation pnale fait son chemin et ambitionne de sauver le pays dans cette situation conomique.Actuellement on est en pleine course contre la montre pour restituer largent spoli et les rinjecter dans les caisses de lÉtat. En mme temps, il est crucial de crer de la richesse, de fournir les outils ncessaires l'cosystme et de rendre relle l'galit des chances.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie