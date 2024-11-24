الحرب على غزة ولبنان .. غارات على القطاع وحزب الله يقصف وسط إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6742bf41b44699.43801828_jfinlqkheogmp.jpg width=100 align=left border=0>

الحرب المستمرة على غزة ولبنان تشهد تصعيدًا متواصلًا مع تزايد الضحايا من الجانبين. في قطاع غزة، تتعرض المناطق السكنية والبنية التحتية لغارات إسرائيلية عنيفة منذ فجر السبت، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأكدت مصادر طبية سقوط 38 شهيدًا حتى الآن، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وسط دمار واسع.



التطورات في لبنان:

وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 3670 شخصًا وإصابة 15,413 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.



...



حزب الله ردّ بقصف مكثف على مناطق وسط إسرائيل والجليل الأعلى والغربي، مسببًا نزوح مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ.



الجبهة الإسرائيلية:

إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى حالة الطوارئ في وسط البلاد، مع تفعيل صفارات الإنذار وإخلاء السكان.

عمليات القصف المتبادل تتزايد، ما يرفع من حدة التوتر الإقليمي.



كتائب القسام:

الناطق العسكري أبو عبيدة أكد مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليات نتيجة قصف شمال غزة، محذرًا من خطر مستمر على حياة أخرى كانت معها.