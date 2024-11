L'État tunisien face à une impasse économique : La pression sur les citoyens honnêtes

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673cf51a92aa75.23479294_lkihpfneqmogj.jpg width=100 align=left border=0>

Leith Lakhoua



L'État tunisien traverse une priode conomique particulirement difficile, o il semble avoir recours une stratgie de plus en plus risque : piocher dans les rserves des citoyens honntes. Ce phnomne, qui reflte l'incapacit des autorits diversifier les sources de revenus et crer un environnement propice aux investissements, ne prsage rien de bon pour l'avenir du pays.





...



En premier lieu, ce recours aux citoyens comme solution financire indique une grave carence dans la gestion conomique de l'État. Depuis des annes, les autorits tunisiennes n'ont pas russi mettre en place des mcanismes d'investissement efficaces. Une gestion court terme et une absence de vision stratgique ont conduit une stagnation, freinant le dveloppement de l'conomie nationale. Alors qu'auparavant des initiatives comme la loi 72 sous le gouvernement de Hdi Nouira ou la cration de la Banque Tunisienne de Solidarit (BTS) sous Ben Ali avaient permis de stimuler la croissance, aucune mesure nouvelle n'a vu le jour depuis plus de deux dcennies.



Sous Hdi Nouira, la loi 72 de 1972 avait permis la constitution de socits bnficiant de certains avantages fiscaux, un cadre propice l'essor conomique. Cette lgislation avait dynamis l'conomie tunisienne en favorisant la cration d'entreprises et l'emploi. Plus tard, sous le rgime de Ben Ali, la BTS avait donn aux jeunes diplms sans emploi l'opportunit de se lancer dans des projets conomiques, tout en contribuant alimenter les caisses de l'État. Cependant, depuis plus de vingt ans, aucune mesure vritablement innovante n'a vu le jour pour relancer la machine conomique tunisienne.



Le rcent projet des entreprises citoyennes, lanc par le prsident Kais Saed, s'inscrit dans cette tentative de donner un nouveau souffle l'conomie nationale. Cependant, force est de constater que cette initiative n'a pas encore trouv son vritable essor. Les attentes sont grandes, mais les rsultats restent en de des espoirs placs en cette rforme.



Dans ce contexte de crise, l'État se tourne donc vers ses citoyens, en particulier ceux qui sont organiss et respectent leurs obligations fiscales, pour remplir les caisses. Cette pression constante sur les classes moyennes et les citoyens honntes pourrait cependant s'avrer contre-productive. En cherchant extraire des ressources l o il n'y en a plus, l'État risque de briser le dernier rempart qui lui permet encore de fonctionner : la confiance des citoyens dans l'intgrit du systme. Si cette confiance est rode, l'État perdra son dernier levier, et l'avenir conomique du pays pourrait devenir encore plus incertain.



Il est donc urgent que l'État tunisien repense sa stratgie conomique. Plutt que de se tourner toujours plus vers ses citoyens pour combler ses dficits, il est impratif de favoriser l'innovation, l'investissement et de stimuler la cration d'entreprises. L'histoire de l'conomie tunisienne a montr que des solutions peuvent merger de la crativit et de l'engagement des citoyens. Mais sans une vision claire et des mesures concrtes, la Tunisie risque de s'engouffrer dans un cercle vicieux, o les efforts des citoyens honntes et organiss ne suffiront plus maintenir l'quilibre conomique.



Ainsi, la situation actuelle ne laisse que peu de place l'optimisme. À moins que des rformes profondes et innovantes ne soient mises en uvre, le pays risque de sombrer dans une crise conomique prolonge, avec des consquences dramatiques pour ses citoyens et son avenir.