<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kasbah2024.jpg width=100 align=left border=0>

Leith Lakhoua





Depuis la rvolution de 2011, la Tunisie a entrepris une transition politique complexe, marque par des espoirs de dmocratie et de dveloppement. Cependant, bien que la chute de lancien rgime ait ouvert la voie un changement de pouvoir, le systme qui a pris le relais en 2011 s'est rapidement rvl dfectueux et opportuniste. Ce systme na pas russi rpondre aux attentes populaires et a favoris la perptuation d'un modle o les intrts personnels et la corruption ont souvent pris le pas sur lintrt gnral.



...





Un Systme Dfectueux et Opportuniste : LIntgration des Partisans de 2011



Au lieu doprer une vritable rupture avec lancien rgime, le systme qui a merg aprs 2011 a procd lintgration de ses propres individus dans les institutions de lÉtat. Une grande majorit de ces nouveaux cadres, qui ont t recruts par le systme en place, sont encore bien prsents dans ladministration tunisienne. Ils sont souvent redevables au systme de gouvernance qui les a placs ces postes, et, ce titre, continuent dagir en fonction de leurs loyauts passes.



Plutt que de se tourner vers une gouvernance transparente et rformatrice, ce systme a permis ces individus de maintenir leur influence, crant ainsi des blocages dans le processus de modernisation du pays. Leur principal objectif semble avoir t de dfendre leurs intrts personnels et de maintenir le statu quo, mme au dtriment des rformes ncessaires pour sortir la Tunisie de limpasse.



Les Rformes de Kas Saed : Une Tentative de Rtablir l'Ordre et la Justice



Face ce constat, le prsident Kas Saed a dcid damorcer un virage radical partir du 25 juillet 2021. En suspendant le Parlement et en prenant des mesures exceptionnelles, il a initi un processus de rformes visant purger ladministration des individus fidles ce systme dfaillant. Lobjectif est de restaurer lintgrit des institutions et de reconstruire un État plus juste et plus efficace.



Cependant, cette dmarche rencontre une rsistance forte, notamment de la part des individus toujours prsents dans les rouages de l'État, qui, bien quayant t intgrs sous le systme de 2011, continuent dtre redevables ce mme systme. Ces personnes cherchent par tous les moyens perturber les rformes, semer des divisions et crer des tensions internes pour freiner le processus de changement engag par le prsident Saed. Elles nhsitent pas recourir des manuvres administratives complexes pour dcourager les citoyens qui soutiennent les rformes et tenter de remettre en cause la lgitimit du gouvernement actuel.



Un Plan Machiavlique Vain : La Conviction des Soutiens de Kas Saed



Ces tentatives de sabotage et de manipulation sont fondes sur un calcul machiavlique : faire douter ceux qui soutiennent le gouvernement actuel et les pousser regretter leur choix. En crant des obstacles administratifs et des difficults artificielles, ces lments esprent fragiliser le pouvoir en place et gnrer un rejet populaire. Leur objectif est de diviser et de fragiliser la base de soutien du prsident Kas Saed.



Cependant, cette stratgie est voue lchec. Ceux qui soutiennent le prsident et son projet de rformes ne le font pas par intrt personnel ou recherche de pouvoir, mais par conviction profonde. Leur engagement est motiv par un dsir sincre de voir la Tunisie sortir du marasme dans lequel elle senfonce depuis plusieurs annes. Leur soutien repose sur des valeurs de justice, de transparence et de patriotisme, et ces convictions ne peuvent tre branles par les tentatives de manipulation de ceux qui cherchent prserver leurs privilges.



Un Appel la Vigilance et lAction



Les autorits actuelles doivent donc maintenir une vigilance accrue face ces individus qui continuent de nuire au bon fonctionnement de ladministration tunisienne. Bien que leur influence ait t affaiblie, ces agents du systme de 2011 dtiennent encore des postes cls et sont capables de crer des obstacles la mise en uvre des rformes. Le travail pour les identifier et les carter des positions de pouvoir est crucial, car ils continuent dagir selon les instructions de l'ancien systme, sans se soucier des consquences pour lavenir du pays.



Il est galement important que l'État mette en place des mcanismes de contrle renforcs pour dceler ces comportements nuisibles et restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Ce travail de purges et de rformes est ncessaire pour assurer la stabilit du pays et garantir que la Tunisie puisse voluer vers un avenir plus juste et plus prospre.



Conclusion : Un Combat pour l'Avenir de la Tunisie



Le chemin vers une Tunisie plus stable et plus prospre reste sem dembches. Les rformes entreprises par Kas Saed reprsentent une tentative de redresser un pays qui a t lourdement frein par un systme dfectueux et des pratiques corrompues. Les rsistances demeurent, notamment sous la forme de ceux qui, ayant t intgrs sous le systme de 2011, continuent de tenter de saboter les rformes. Cependant, le soutien populaire pour le projet de Kas Saed, fond sur la conviction et le patriotisme, constitue un rempart contre ces manuvres.



Les rformes en cours, bien qu'elles se heurtent des obstacles, offrent une relle opportunit de transformation pour la Tunisie. Elles ncessitent du temps et de la persvrance, mais elles sont essentielles pour librer le pays des chanes d'un systme dfaillant et permettre la Tunisie de retrouver sa voie vers un avenir plus transparent, plus dmocratique et plus prospre.