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وفد روسي يصل الجزائر في زيارة عمل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 06:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وصل وفد من مجلس "الدوما" بالجمعية الفيدرالية الروسية في 30 أكتوبر، بقيادة نائب رئيس مجلس "الدوما" فلاديسلاف دافانكوف إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق يومين.

وكان في استقبال الوفد الروسي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن والقائم بالأعمال بالنيابة لروسيا الاتحادية في الجزائر آليكسي كوتشيشكوف والممثل التجاري لروسيا في الجزائر إيفان ناليش فضلا عن كبار الدبلوماسيين في للسفارة.

...

وأجرى نواب مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية مفاوضات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ونائب رئيس مجلس الأمة أوسهلة محمد رضا ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن.

وناقش الطرفان حالة العلاقات الثنائية بما في ذلك في المجال البرلماني وكذلك الوضع الحالي في العالم ومنطقة الساحل.


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