Tribune de l'Ambassadrice Anne Guéguen à l’Occasion de la Journée internationale des droits des femmes

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e9e357852677.90691108_jmkiloqefhpng.jpg width=100 align=left border=0>

Anne GUEGUEN,

Ambassadrice de France en Tunisie







...



Le 8 mars marque, en Tunisie, en France, et partout dans le monde, la Journe internationale des droits des femmes. Cest une date quil me tient cur dhonorer en tant que premire femme ambassadrice de France en Tunisie.







En effet, la Tunisie et la France ont en commun davoir beaucoup fait pour la promotion des droits des femmes et de stre mises, plusieurs reprises dans lhistoire, la pointe des avances. Les deux pays ont aussi en commun la grande Gisle Halimi, qui porta si haut la cause des femmes et de lmancipation.







La Tunisie est un pays qui rsonne du nom de femmes remarquables Carthage ne fut-elle pas fonde par lillustre Elyssa ? Sophonisbe, Lalla Manoubia, Tawhida ben Cheikh, Bechira Ben Mrad, Habiba Menchari, Radhia Haddad, lnumration pourrait se prolonger. Plus prs de nous les sportives, telles Habiba Ghribi, Ons Jabeur ou encore Raoua Tlili, incarnent la force dun pays pionnier pour lmancipation des femmes dans le monde arabe. Je pense naturellement au Code du statut personnel du 13 aot 1956 ainsi qu la loi 58 de 2017 sur llimination des violences lgard des femmes, texte novateur et exemplaire, bien au-del des frontires de la Tunisie. Je pense surtout aux nombreuses femmes valeureuses de diffrentes gnrations que jai rencontres depuis mon arrive Tunis lt dernier et qui minspirent toutes une grande admiration : dans le monde de lentreprenariat, de la culture, des sciences, de ladministration, du journalisme, des universits, des associations mais aussi de lagriculture et de la technologie. Elles sont une force positive et une immense source despoir pour nous tous, et nous toutes.







La France a pour sa part fait de lgalit entre les femmes et les hommes une grande cause nationale. Celle-ci se dcline dans de multiples dimensions, complmentaires et qui se renforcent les unes les autres : lutte contre toutes les violences faites aux femmes, dfense de la libert de la femme disposer librement de son corps et des droits sexuels et reproductifs, promotion de lgalit professionnelle et de la parit, lutte contre les strotypes. De nouvelles avances juridiques ont t ralises tout rcemment. Une nouvelle loi visant renforcer l'accs des femmes aux responsabilits dans la fonction publique a t adopte en juillet dernier. La France vient dintgrer dans sa Constitution la libert garantie la femme davoir recours une interruption volontaire de grossesse.







Au niveau international, la France sest dote depuis 2019 dune diplomatie fministe volontariste. Cette stratgie pour lgalit sest notamment traduite par lorganisation du Forum Gnration galit en 2021, par une forte augmentation de ses contributions financires en faveur des droits des femmes et des filles et par un doublement des financements accords ONU Femmes. Leffort de la France en faveur du Fonds de soutien aux organisations fministes a atteint 134 millions deuros sur trois ans.







En Tunisie, lAmbassade de France soutient les initiatives locales mises en place par les autorits tunisiennes ainsi que la socit civile du pays. La France met en uvre le projet EFOR au bnfice des femmes rurales, entre autres initiatives que nous portons aux cts de nos partenaires tunisiens. Elle participe galement au projet AJYAL Égalit visant renforcer la culture de lgalit entre les femmes et les hommes en Algrie, en Libye, en Maroc et Tunisie. Nous soutenons aussi les organisations fministes, dans la continuit de notre engagement visant ce que 75% des projets financs par laide publique franaise au dveloppement favorisent lgalit de genre. Hier se tenait lInstitut franais de Tunisie une journe dchange et de travail, ddie aux acquis et aux dfis des droits des femmes en Tunisie, et aux luttes fministes portes en particulier par les femmes militantes de Tunisie. Celles-ci taient nombreuses y participer.







Parvenir lgalit des sexes et autonomiser toutes les filles et les femmes dici 2030 est le cinquime des 17 objectifs du dveloppement durable adopts par tous les membres des Nations unies en 2015. Lgalit des femmes avec les hommes est un lment essentiel et central du dveloppement inclusif et durable. En ralit tous les ODD dpendent de la ralisation de lODD5.







Cest pourquoi, dans un parcours professionnel o jai toujours souhait porter haut le sujet de la libert des femmes, de leur autonomisation et de leur galit avec les hommes, en dautres termes de leur empouvoirement , je souhaite, avec toute mon quipe, porter une ambition forte en la matire, avec tous nos partenaires tunisiens.