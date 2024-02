Leith Lakhoua



Une rcente scne en Cisjordanie a mis en lumire la brutalit inoue de l'arme isralienne. Dans une vido choquante, des soldats ont t films en train de librer un Palestinien les yeux bands avant de l'abattre froidement alors qu'il tentait de s'enfuir. Cette image glaante rappelle davantage une chasse l'homme qu'une opration militaire lgitime. L'acte, perptr avec une indiffrence choquante, soulve des questions profondes sur la moralit et l'thique de l'arme isralienne.





Malgr cet acte indfendable, il est sidrant de constater que certains continuent de qualifier cette arme d'arme morale, prtendant qu'elle ne fait que se dfendre. Cette rhtorique insense, dnue de toute ralit, tente de justifier l'injustifiable. En ralit, l'arme isralienne ne fait que perptuer des actes cruels et immoraux sous prtexte de scurit nationale.



L'incident en question illustre de manire flagrante le traitement inhumain rserv aux Palestiniens en Cisjordanie. Tirer sur un individu dsarm, les yeux bands, qui tente de fuir, dmontre un mpris total pour la vie humaine et les normes les plus lmentaires de la dcence. Cet acte ne peut tre justifi sous aucun prtexte et appelle une condamnation unanime.



Il est impratif que la communaut internationale ragisse avec fermet face de telles atrocits. Les gouvernements du monde entier doivent exiger des comptes l'arme isralienne et uvrer pour mettre fin cette violence gratuite. Le silence complice ne peut plus tre tolr devant de tels actes barbares.



En conclusion, l'incident rcent en Cisjordanie met en lumire la nature brutale et inhumaine de l'arme isralienne. Il est temps de mettre un terme cette violence aveugle et de demander justice pour les victimes innocentes de ces actes cruels et immoraux.