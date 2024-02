Leith Lakhoua



Dans un acte abominable de cruauté, les tireurs d'élite israéliens ont transformé leurs atrocités en un jeu macabre. Récemment, une jeune femme de 24 ans et son cousin âgé de seulement 4 ans ont été froidement abattus à Gaza. De même, une femme âgée, accompagnée de son fils, a été victime d'une exécution impitoyable. Ces soldats sionistes ont transformé leurs actes de violence en un jeu, car il est bien connu qu'un tireur d'élite a une vision claire de sa cible avant de tirer. Ainsi, viser et abattre un enfant de 4 ans ne peut être considéré comme une simple erreur, mais plutôt comme un crime odieux, perpétré uniquement pour le plaisir morbide des soldats. Il est même envisageable que ces tireurs d'élite fassent des paris entre eux pour déterminer qui est capable d'atteindre sa cible avec le plus de précision. Le parallèle avec des événements historiques tragiques est frappant, rappelant les scènes déchirantes du film "La Liste de Schindler" de Steven Spielberg, où un officier allemand abattait des prisonniers juifs simplement pour son propre amusement.





...





Ces pratiques barbares et actes abominables perpétrés par les tireurs d'élite sionistes sont une violation des droits de l’homme et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté , ils soulèvent des questions profondes sur la crédibilité de la justice internationale. Alors que la Cour internationale de justice a appelé à protéger les Palestiniens contre un « risque réel et imminent » de génocide, les juges de La Haye n'ont pas ordonné à Israël de cesser ses opérations à Gaza. Cette inaction met en lumière le manque de sérieux de cette instance et remet en question la crédibilité de la justice internationale dans son ensemble. Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ces atrocités et pour que les responsables soient tenus pour responsables de leurs crimes, afin de prévenir de futures violations des droits de l'homme et de rétablir la confiance en la justice internationale.