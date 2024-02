"Les Intrusions du Chef d'État dans les Responsabilités Gouvernementales : Une Habitude Nocive pour la Tunisie"

Leith Lakhoua





La récente intervention directe du chef de l'État en Tunisie pour superviser des opérations de levée des déchets de constructions et pour relancer des entreprises nationales telles que Al-Fouledh, la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) et la compagnie des phosphates de Gafsa soulève des questions importantes sur le fonctionnement du gouvernement et la répartition des responsabilités. Il est indéniable que ces actions ont un impact positif sur l'économie et la société tunisiennes, mais elles soulèvent également des préoccupations quant à la concentration excessive de pouvoir entre les mains du chef de l'État.



Traditionnellement, le gouvernement et ses ministres sont chargés de superviser et de gérer les affaires nationales, tandis que le rôle du chef de l'État est souvent plus symbolique et représentatif. Cependant, en Tunisie, il semble que cette dynamique ait été inversée, avec le chef de l'État prenant des mesures directes pour résoudre des problèmes qui relèvent normalement de la compétence du gouvernement.Cette situation révèle non seulement une défaillance du gouvernement à assumer ses responsabilités, mais aussi une dépendance persistante à l'égard de l'action du chef de l'État pour déclencher des initiatives et des réformes. Alors que la révolution avait suscité l'espoir d'un gouvernement plus autonome et proactif, il semble que l'attente d'une action de la part du chef de l'État soit devenue une norme acceptée.Cependant, cela pose la question de la démocratie et de la séparation des pouvoirs en Tunisie. Une concentration excessive de pouvoir entre les mains du chef de l'État peut compromettre l'équilibre des pouvoirs et affaiblir les institutions démocratiques. De plus, cela peut également créer un culte de la personnalité autour du chef de l'État, ce qui est contraire aux principes démocratiques.Il est donc impératif que le gouvernement tunisien reconsidère sa manière de fonctionner et renforce ses capacités à agir de manière autonome et proactive. Les ministres et les gouverneurs doivent assumer leurs responsabilités et accomplir leurs tâches de manière efficace et efficiente, sans attendre des directives directes du chef de l'État.En conclusion, bien que l'intervention directe du chef de l'État puisse parfois être nécessaire dans des situations d'urgence ou de crise, elle ne doit pas devenir la norme. Il est essentiel de préserver la démocratie et la séparation des pouvoirs en Tunisie en permettant au gouvernement de fonctionner de manière autonome et en encourageant la responsabilité et l'initiative au sein de l'appareil gouvernemental.