مقارنة للقدرات العسكرية والاقتصادية بين إيران وباكستان.. لأي منهما الغلبة؟

القوى العاملة

القوة المالية

القوة الجوية



القوة على الأرض

القوة البحرية

الخدمات اللوجستية

الموارد الطبيعية

أما باكستان فتتفوق بالقوى العاملة، بالقوة الجوية، والقوة على الأرض والقوة البحرية، وفيما يلي نستعرض بعض المجالات:(عدد الأشخاص العاملين في الجيش أو المتاحين للعمل أو الخدمة)من حيث القوى العاملة المتاحة تتوفق باكستان (106,491,027) على إيران (49,050,889).من حيث عدد الأفراد العاملين في الخدمة تتوفق باكستان بفارق بسيط (654000) على إيران (610000).بالنسبة لقوات الاحتياط تتوفق باكستان (550000) أيضا على إيران (350000).بالنسبة للقوات شبه العسكرية فتتوفق باكستان (500000) أيضا على إيران (220000).الميزانية الدفاعية في إيران تبلغ 9,954,451,000 دولار، أما في باكستان فتبلغ 6,349,876,689 دولار.الدين الخارجي لباكستان (110،000،000،000 دولار) أكبر بكثير من دين إيران (8,000,000,000 دولار).الاحتياطي الأجنبي الإيراني 127,150,000,000 دولار، أما الباكستاني فهو 22,812,000,000 دولار.القوة الشرائية لإيران تبلغ 1,319,000,000,000 دولار، أما في باكستان فتبلغ 1,211,000,000,000 دولار.إجمالي الطائرات: 1434 طائرة لدى باكستان، و551 طائرة لدى إيران.الطائرات المقاتلة: 387 لباكستان، و186 لإيران.الناقلات الجوية: 7 لباكستان، و4 لإيران.طائرات الهليكوبتر: 352 لباكستان، و129 لإيران.الدبابات: لدى باكستان 3,742 دبابة، 1996 دبابة في إيران.المركبات المدرعة: 65,765 لإيران، 50523 لباكستان.المدفعية ذاتية الدفع: 752 لباكستان، و580 لإيران.المدفعية المقطوعة: المدفعية المقطوعة 3,238 لباكستان، و2,050 لإيران.أجهزة عرض صاروخية متنقلة: 775 لإيران، 602 لباكستان.قوة الأسطول البحري: 114 لباكستان، 101 لإيران.حاملات الطائرات: كلا البلدين لا يملكاها.حاملات طائرات الهليكوبتر: كلا البلدين لا يملكانها.الغواصات: 19 غواصة لدى إيران، و8 لدى باكستان.المدمرات: 2 لدى باكستان، و0 لدى إيران.فرقاطات: 9 لدى باكستان، و7 لدى إيران.كورفيت: 7 لدى باكستان، و6 لدى إيران.سفن الدورية: 69 لدى باكستان، و21 لدى إيران.المطارات: 319 مطار في إيران، و151 في باكستان.الموانئ البحرية التجارية: 942 في إيران، و58 في باكستان.الموانئ والمحطات الطرفية: 4 في إيران، 2 في باكستان.القوى العاملة: 27,682,000 في إيران، و73,133,000 في باكستان.إنتاج النفط: إيران 3,450,000 برميل، باكستان 101.000 مليار برميل.احتياطيات النفط المؤكدة: إيران 210.000.000.000 مليار برميل، باكستان 540.000.000 مليار برميل.إنتاج الغاز الطبيعي: إيران 237,561,415,000 برميل، باكستان 38,056,250,000 برميل.احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة: إيران 33,987,296,000,000 برميل، باكستان 592,218,000,000 برميل.إنتاج الفحم: إيران 2,783,000 برميل، باكستان 4,855,000 برميل.هذا ويصنف الموقع باكستان في المرتبة العاشرة عالميا من حيث أقوى جيوش العالم، فيما تحتل إيران المرتبة الرابعة عشر.يشار إلى أن باكستان هي إحدى الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، وبدأت في تطويرها عام 1972، بينما إيران لا تمتلكه، وتؤكد أن تخصيبها لليورانيوم هو لأغراض مدنية سلمية.المصدر: RT