Les partenaires de la Tunisie exercent une forte pression sur le gouvernement via la dette

En 2009, la Tunisie tait le pays le plus comptitif dAfrique. Au cours de la dcennie 2010-2020, il y a eu un doublement de lendettement extrieur de la Tunisie qui, rappelons le, tait infrieur 50% (48,9%) au terme du 3e trimestre 2010.





Notre cher pays a depuis t dgrad par Moodys et Fitch Rating. Dans le mme temps, les partenaires trangers de la Tunisie exercent maintes reprises une forte pression sur le gouvernement parfois pour quil durcisse les rgles des transactions financires afin dviter le risque de financement du terrorisme, parfois pour changer sa politique migratoire ..



Aujourdhui, le Conseil du FMI a plac la Tunisie sur une liste ngative aux cts du Venezuela, le Ymen, la Bilorussie, le Tchad, Hati et la Birmanie. Cela fait suite au retard de la finalisation des consultations entre la Tunisie et les reprsentants du FMI.



Bien plus quune affaire de chiffres, la dette tue.

Actuellement notre cher pays essaye de changer son modle de dveloppement conomique et social, au lieu de sadresser aux bailleurs internationaux et prparer des actions occultes qui seront examines et rajustes par le FMI.



Lobjectif est de repositionner la Tunisie dans son environnement rgional et international de plus en plus dcentralis, diversifi et dsorganis. Avec les hostilits totales en Ukraine, en Palestine, au Soudan ou au Ymen, nous assistons aux conflits les plus actifs de tous les temps depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En effet, limpact des multiples conflits qui alimentent linstabilit mondiale faonnera un monde en proie un changement de pouvoir mondial et une nette rgression en termes dhumanitarisme et de droits fondamentaux.





Pour conclure : Eu gard ltat actuel de son conomie nationale et la crise svissant sur le plan international, la Tunisie ne pourra sen sortir sans un plan de relance conomique, notamment la rvision du Code des changes, laugmentation de la productivit du port de Rads, lacclration de la ralisation des projets dans les rgions, la restructuration des entreprises publiques, labandant du rgime forfaitaire, dynamisation de linvestissement, soutenir les startups et projets innovants, moderniser ladministration fiscales, encourager le dcashing, intgrer le march parallle dans le circuit officiel, lutter contre lvasion fiscale et renforcer le contrle.



Aussi, il faut savoir que les partenaires trangers de la Tunisie ne sont pas exempts de blme pour la faon dont lhistoire rcente sest droule en Tunisie. La Banque mondiale, la Banque europenne dinvestissement et le FMI ont promu le pays comme un modle de dveloppement moderne et inclusif, jusqu la chute de Ben Ali. Cest tout lhonneur de la Banque mondiale davoir eu, dans un rapport de mars 2014, le courage de reconnatre son erreur de jugement. Et elle na jamais prsent dexcuses au peuple tunisien pour avoir approuv un systme asphyxi par sa propre corruption et dont la famille dirigeante largie reprsentait 21,3 % de tous les bnfices nets du secteur priv.



