حماس لإسرائيل: لن نرحل وستحاسبون على مجزرة مدرسة الفاخورة

قالت حركة "حماس"، السبت، إن إسرائيل "ستحاسب على المجزرة" الأخيرة في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.



وذكرت الحركة في بيان نشرته على منصة تلغرام: "لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة وجرائمكم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أو قصر".





وأضافت أن "المجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف الى مئات المجازر الذي يرتكبها الاحتلال عن سبق إصرارٍ وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي".وتابعت: "إننا باقون على هذه الأرض، ولا هجرة بعد اليوم، مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم يندى لها جبين البشرية، وسيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه، بقوة العدل والحق، ولن يكون لكم مهرب من دفع الثمن طال الزمن أو قصر".وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الفاخورة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في المدرسة".