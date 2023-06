Jusqu’à quand la Tunisie peut-elle tenir sans l'aide du FMI ?

Amine BEN GAMRA (*)



Les négociations récentes avec le FMI et l’UE pourraient donner au président, Kais Saied, l’illusion d’une victoire. Mais aucune victoire ne changera la faillite effective sous-jacente de l’économie. Elle ne fera qu’accentuer la pression croissante sur la partie la plus fragile de la population.





...



En effet, selon le budget 2023 du gouvernement (LF2023), les remboursements de la dette extérieure s’élèvent à 6,672 milliards de dinars tunisiens (TND), soit l’équivalent de 2 milliards de dollars, y compris un eurobond de 500 millions de dollars arrivant à échéance en octobre et 412 millions de dollars de remboursement dus sur les prêts antérieurs du FMI. Avec l’augmentation du coût du financement et la baisse du taux de change du dinar, le service de la dette extérieure s’élève à 2,27 milliards TND pour 2023 ou 683 millions de dollars. Le financement extérieur total nécessaire pour financer le déficit budgétaire prévisionnel de 25 milliards de dinars s’élève à 14,85 milliards de dinars, soit 4,5 milliards de dollars.



Le même document (LF2023) identifie quelques sources de financement étranger, en particulier un prêt d’Afreximbank et de la Banque africaine de développement (BAD) pour un total de 600 millions de dollars US, et un prêt de l’Algérie pour 300 millions de dollars US. Tous les autres engagements identifiés sont conditionnés à un accord avec le FMI.

Résultat, le budget laisse un grand vide de 3,6 milliards US$. Ce déficit de financement international de 3,6 milliards de dollars souligne le besoin urgent d’un prêt de 1,9 milliard de dollars de la part du FMI. Compte tenu des défis financiers auxquels le pays est confronté, le risque non financé est très élevé. Le gouvernement et le président Saied n’ont d’autre choix que de s’adresser au FMI.





Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie