رئيس دولة الإمارات يعين الشيخ خالد بن محمد وليا لعهد أبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 21:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وبحسب وكالة "وام"، فقد أصدر رئيس دولة الإمارات، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر مرسوما أميريا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

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