Tunisie: L’actualité politique intéresse peu les Tunisiens, confrontés à des difficultés socio-économiques pressantes

A moins dun mois des lections lgislatives, lactualit politique intresse peu les Tunisiens, confronts des difficults socio-conomiques de plus en plus pressantes.



Les Tunisiens ont t confronts des pnuries rptition (carburant, lait, beurre, eau minrale, sucre) sur fond de forte inflation.Le dficit de la balance commerciale de la Tunisie (la diffrence entre la valeur des exportations et celle des importations) sest hiss 60 %, sur une base annuelle, au cours des dix premiers mois de 2022. Ces donnes sexpliquent par la forte hausse des cots des importations, due l'inflation des prix des matires premires, dans un contexte dinstabilit et de pnurie des produits de base au niveau local, et de leurs prix levs au niveau mondial.Pire encore, entre le 14 et le 16 novembre courant, le solde des rserves en devises est pass, selon le site officiel de la BCT, de 100 jours dimportation 97 jours. dans un contexte marqu par linquitude des oprateurs conomiques quant aux effets de cette situation sur la valeur du dinar et la capacit du pays continuer importer les produits de base.Le pays a galement t endeuill par des drames migratoires, comme Zarzis (sud), o un naufrage a fait 18 morts fin septembre.Les capacits existent en Tunisie, un pays o le chmage des diplms est lev, o la proximit de lEurope est un atout majeur et o les cots de sont bien infrieurs ceux de lUE. Mais pour raliser la croissance conomique notre cher pays doit mener des rformes audacieuses surtout en matire de politique fiscale, de gestion douanire, de transparence de la justice et dlimination de la bureaucratie.