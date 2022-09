Notre économie face au risque de l’effondrement de la valeur du dinar

Amine BEN GAMRA





La Tunisie fait face actuellement lune des plus graves crises de liquidits surtout en devises dans son histoire et a besoins dapports extrieurs (de lodre de 5 6 milliards de $) pour financer son budget et pour relancer son conomie en berne.En labsence dun accord avec le FMI dici peu, on sattend ce que les rserves internationals de la Tunisie drodent dangereusement.Les importations, qui sont pays en devises fortes, sont devenues plus chres, provoquant ainsi une sortie accrue de devises contre une faible entre de monnaies trangres, les exportations nvoluant pas au mme rythme soutenu. La hausse des prix limportation a galement aggrav les pressions inflationnistes et alourdi la facture des subventions du gouvernement.Par consquent, la rgression du dinar impactera lendettement et le service de la dette ainsi que les grands quilibres financiers du pays, outre la caisse gnrale de compensation (CGC), tant donn que la plupart des produits de base sont imports. En effet, le dficit budgtaire se creusera 8,5% du PIB en 2022, contre 7,8% en 2021 et la Tunisie affichera un dficit du compte courant de 8,4% du PIB en 2022, contre 6,3% en 2021, selon les prvisions de Fitch Rating.Pire encore, le conseil excutif de la BCT na pas tenu de runion de politique montaire depuis le 10 juin. Lors de la prochaine rencontre, la BCT serait amene augmenter encore une fois son taux directeur dau moins 50 points de base. Le taux directeur approchera les 8% dici quelques semaines.Le cercle vicieux de linflation croissante, affaiblissant un dinar tunisien ayant dj perdu plus de 40% de sa valeur en dix ans, a un impact sur le niveau de la dette, qui ne cesse daugmenter lui aussi, hypothquant les capacits de remboursement du pays.Il semblerait presque que toutes les bonnes volonts et toutes les intentions, bonnes et louables, soient voues ne pas tre entendues. Rsultat, la Tunisie semble avoir adopt, en cherchant son chemin, une marche erratique sans finalit prcise.Le handicap de ce pays jeune et sympathique, qui voudrait sans pouvoir, est le dni de ses dirigeants. Une force insouponne capable de plomber les meilleures intentions et qui obre la ralit. À croire que dans une sorte de fuite en avant ou pour tenter de diffrer les vnements, le pouvoir esquive tout ce qui pourrait lui tre contraire et finit par produire ces propres freins. Le dni, bien plus fort que les voix de la raison, se fait ttu, simpose et dispose, il se rit du bon sens et de la bonne volont. Mieux, ou pis, il remet en question toute logique et conduit une impasse quil dcrit comme une autoroute vers le succs, le dveloppement.À quoi sert un gouvernement, sil ne peut anticiper ?* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie