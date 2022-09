Union du Grand Maghreb: entre le rêve et la réalité

Amine BEN GAMRA (*)









Le vritable dfi auquel est confronte la rgion de grand Maghreb, riche en ptrole, en gaz, en produits agricoles et en tourisme, est de s'intgrer plus pleinement et plus rapidement dans les flux commerciaux internationaux.



Malheureusement, lre post rvolution a remis en question la srnit de nos relations avec nos voisins maghrbins en permettant la dstabilisation de la Libye qui a fini par faire rgner le chaos dans ce pays voisin et aujourdhui la tension ne retombe pas entre la Tunisie et le Maroc.



Il est grand temps de revenir aux fondamentaux de la diplomatie tunisienne notamment la neutralit positive vis--vis des diffrends rgionaux et internationaux et ladhsion la lgalit internationale, sans lesquels la crise que traverse la Tunisie risque de saggraver et pourrait mme devenir irrversible.



Le 17 fvrier 1989, Marrakech, tait fonde lUnion du Maghreb arabe (UMA), rassemblant le Maroc, lAlgrie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Linitiative tait ambitieuse, qui dessinait une vision politique et un espace conomique communs. Mais, mine par les diffrends politiques, lUMA sest rvle incapable de saffirmer comme ensemble rgional. 31 ans ont pass et les conomies du Maghreb continuent davancer en ordre dispers. Aujourdhui, le volume des changes intra- rgionaux entre les pays du Maghreb est l'un des plus faibles au monde (reprsentent moins de 5 % du total des changes des pays qui la composent, soit un pourcentage nettement infrieur celui observ dans tous les autres blocs commerciaux rgionaux du monde).



Ldifice maghrbin qui, plus quun rve populaire, est un impratif culturel, conomique et scuritaire pour les peuples de notre rgion, doit tre prserv en dpit des vicissitudes de la gopolitique et des divergences et tensions du moment.



Une pleine intgration conomique de ladite rgion permettrait une hausse importante du PIB et du taux de croissance de chacun des pays de grand Maghreb. Lintgration crerait un march rgional de prs de 100 millions de personnes disposant chacune dun revenu moyen denviron 4.000 dollars en termes nominaux et denviron 12.000 dollars en parit de pouvoir dachat. Cela rendrait la rgion plus attrayante pour linvestissement direct tranger, rduirait les cots des changes intra-rgionaux et des mouvements de capitaux et de main-duvre, et amliorerait lefficience de la rpartition des ressources.



Le rquilibrage des relations de la Tunisie avec ses frres et voisins maghrbins est ncessaire, pour quelle puisse jouer un rle constructif, serein, de bonne foi et sans parti-pris en vue de la solution de la crise libyenne et du diffrend algro-marocain sur le Sahara. Car la stabilit et la prosprit du Maghreb sont des conditions essentielles pour la stabilit et la prosprit de la Tunisie.



* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie