Agriculteurs Tunisiens : solutions aux manques des ressources en eau

En Allemagne, l'institut de recherche environnementale parle dune scheresse extreme. Autour de Berlin, de nombreux incendies particulirement intenses se sont dclars depuis le dbut de lt. La France nest plus trs loin de battre le triste record de 88 000 hectares de 1976. En effet, depuis le dbut de lt, 50 000 hectares de forts ont brl. Les Pays-Bas ont eux dclar une pnurie deau le 3 aot dernier. Le Royaume-Uni, lui, a connu le mois de juillet le plus sec depuis 1935.Le Barrage de Serre-Ponon, au cur des Alpes du Sud, est le plus grand barrage en terre dEurope, avec ses 2800 hectares. Il permet galement de dstocker une rserve de 200 millions de m3 deau pour les agriculteurs irrigants en aval dans le bassin de la Durance. Cette anne, le lac est quasiment vide.En Tunisie, les changements climatiques ont boulevers la donne au sein de la filire agricole pour qui lapport en ressources hydriques reprsente une composante fondamentale et inhrente au dveloppement et au bon fonctionnement de cette dernire. Or, selon les dernires prvisions, le stress hydrique risque de saccentuer davantage et les ressources en eau souterraine devraient observer une diminution de 40% dici 2050. A cause de cette situation hydrique catastrophique survenue suite plusieurs annes conscutives de scheresse, les apports en eau ont enregistr une baisse de 50% par rapport la moyenne annuelle.Il y a moins deau pour tout le monde. les agriculteurs sont en premire ligne. Si certains sadaptent en remplaant le mas par des cultures moins gourmandes en eau comme le tournesol, le soja ou encore le sorgho, dautres tentent de dvelopper la rcupration et le stockage de leau de pluie.Avec le rchauffement climatique, les priodes de scheresse vont tre amenes se rpter dans le futur. Alors lagriculture tunisienne telle que nous la connaissons aujourdhui va devoir changer de visage dans les annes venir et anticiper ces changements,Face aux priodes de scheresse rcurrentes, lagriculture doit se moderniser. Par exemple, lagriculteur peut installer dans son champ des capteurs directement relis son smartphone pour savoir quand irriguer son terrain. Ces capteurs lui permettent d'conomiser un maximum d'eau, une ressource qui devient rare par les temps qui courent. Aussi, Il faudra pouvoir capter leau de pluie et la garder en rserve et trouver des espces qui sont plus tolrantes la scheresse, qui sont plus tolrantes aux -coups climatiques* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie