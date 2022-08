Partout dans le monde, on trouve des solutions à la crise alors que la Tunisie ne change rien

..





Depuis le dbut de la guerre en Ukraine, la question de lapprovisionnement en nergie est devenue centrale dans la gostratgie mondiale. Aprs les fortes hausses de prix amorces avec la reprise post-Covid, linvasion russe de lUkraine provoque un nouveau sisme conomique. Pour le gaz et le ptrole, les prix senvolent. Et cette envole pourrait durer.En Europe et pour passer l'hiver et surmonter la chute des livraisons de gaz russe, la Commission europenne demande notamment aux Etats membres de l'UE de rduire, entre aot 2022 et mars 2023, leur consommation nationale de gaz d'au moins 15% par rapport la moyenne des 5 dernires annes sur la mme priode. En cas de risque substantiel de grave pnurie, et si les efforts volontaires ne suffisaient pas, Bruxelles propose aussi un mcanisme d'alerte, aprs consultation des Etats- qui permettrait de fixer aux Vingt-Sept des objectifs contraignants de rduction de la demande.Dans notre pays, on passe par une priode dincertitude avec une conomie bouscule par des tensions gopolitiques nes notamment par la crise de lnergie provoque par la guerre en Ukraine. Une crise venant sajouter une autre, ralentissant la croissance et poussant linflation la hausse. Cette inflation galopante et la hausse des taux dintrt qui en dcoule, associes la crise nergtique, alimentaire et sanitaire font peser de graves menaces sur lconomie nationale. Et le pire nest pas carter, eu gard linconscience, lincomptence et lirresponsabilit dont fait preuve aujourdhui la tte de lexcutif, compltement sourd aux exigences conomiques.Le panorama nest donc pas trs rassurant. Le resserrement montaire de 2018, beaucoup moins agressif, alors que linflation ntait pas aussi forte quaujourdhui, a dj entran des pays comme lArgentine et la Turquie dans des crises de la dette. Dsormais, le Sri Lanka sajoute aux pays en dfaut de paiement. Mais la liste des pays menacs de vivre la mme situation est beaucoup plus longue. Pour mmoire, la seule fois o la Tunisie tait au bord de la faillite remonte 1986. A cette poque, les rserves en devises ne pouvaient couvrir que trois jours dimportation L aussi, la sonnette dalarme a t tire cause de la hausse des taux dintrts et la peur de rcession aux États-Unis surtout en cas dun probable conflit Tawan.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie