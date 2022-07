..





Même en cas de congés sans solde, l’exercice de la même fonction par (H.B.A) animateur de la Radio Nationale Tunisienne et actuellement chroniqueur avec des rubriques similaires sur une autre radio et à la même heure (Radio JAWHARA FM), constitue à mes yeux, une concurrence déloyale à la Radio nationale Tunisienne, d’autant plus que (H.B.A.) est assisté dans la présentation de son émission par une analyse politique présentée par un journaliste Mr. Khalifa BEN SALEM) donnant à l'émission une meilleure qualité que celle présentée par (H.B.A) sur la Radio Nationale dépourvue de toute assistance journalistique !!!!J’ai informé la HAICA (Mr.SNOUSSI) de cette situation et le secrétariat des directeurs de la Radio Nationale Tunisienne (Mme Hafidha ALLOUCH et Mr. Sofiène BEN AISSA).Par ailleurs, le statut de la fonction publique interdit à tout fonctionnaire l’exercice d’une autre fonction. Pour information, il y a eu un précédent en 2017 à la Radio nationale Tunisienne que j’ai dénoncé publiquement (4 animateurs, fonctionnaires ont exercé une autre activité sur des chaînes privés. Ils étaient contraints après 6 mois de dénonciation de ma part à déposer des congés sans solde pour constituer des sociétés de production !!) avec l’aval de Mr. CHAHED, alors chef du gouvernement, et ce, pour échapper à des sanctions.