Tunisie: Hausse des prix, mais sans la rémunération qui va avec

Nous traversons indéniablement une période inattendue : l’économie covid sans précédent, les tensions géopolitiques concernant notamment l’Ukraine et la crise de l’énergie. Une crise venant s’ajouter à une autre, ravageant des vies humaines, ralentissant la croissance et poussant l’inflation à la hausse.En fait, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie pèse lourdement sur les ménages dans le monde entier. Le durcissement des conditions financières accentue les pressions sur les pays, les entreprises et les familles très endettés.En Tunisie et face à cette situation, la réduction du volume de la masse salariale est la pierre angulaire dans les négociations de la Tunisie avec le Fonds monétaire international, qui considère cette masse parmi les plus élevées au monde par rapport au produit intérieur brut du pays.Dans le secteur privé et avec des entreprises dirigées dans l’intérêt exclusif des actionnaires. Ce système a conduit à toujours plus de profits aux actionnaires, au détriment des salaires et à un risque de plus en plus porté par les travailleurs, mais sans la rémunération qui va avec.On est en train de fabriquer, de plus en plus, une génération de gens qui ne pourront plus acheter de maison. Ils n’auront jamais les moyens de s’assurer contre les risques de l’existence. Ils ne feront que survivre, c’est dramatique.Le pire, c’est que le contrôle de l’économie est assuré par un réseau serré de familles influentes qui s’étendent des villes de la côte riche à l’arrière-pays pauvre. Si l’on y ajoute la croissance rapide du secteur informel, qui ne paie pas d’impôts. Résultat : même les classes moyennes ne peuvent plus se loger. Ils ne feront que survivre !Non seulement les plus aisés captent une part croissante de la richesse créée, mais, je le répète, les classes moyennes subissent de plein fouet la détérioration de notre situation économique.* Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie