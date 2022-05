La réalité du pèlerinage de la Ghriba - Bis

Je rdite ce texte, crit par moi-mme et par Audrey Bomse- Avocate juive Amricaine de Floride a la mme poque en Mai 2014 Je suis une avocate juive-amricaine progressive, qui a toujours t intresse par la Tunisie, particulirement, depuis que j'ai pris part une dlgation juridique de solidarit pour le pays peu de temps aprs sa rvolution. Je vous cris pour vous apporter un autre clairage propos du plerinage annuel dit juif la synagogue historique Ghriba, et le cadeau octroy par les autorits tunisiennes encore une fois aux plerins sionistes !Ayant travaill pendant sept ans comme avocate des droits de l'homme en Palestine, je connais assez la faon dont la colonisation isralienne de la Palestine est justifie par le symbolisme religieux juif. Il est peu probable que les Tunisiens soient conscients de la faon dont la fte juive mineure de, le jour o commence ce plerinage, a t utilis par Isral pour promouvoir le militarisme et l'expansionnisme sioniste.Je n'avais jamais entendu parler de ce plerinage annuel Djerba. N'tant pas une juive pratiquante, j'ai demand des amis juifs pratiquants aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France, et aucun d'entre eux ntait au courant de ce plerinage. J'ai ensuite effectu quelques recherches et il semble que ce plerinage - la plupart du temps effectu par des Israliens et des Juifs originaires de Tunisie - ait lieu durant la fte de, 33 jours aprs le dbut de la clbration de la Pque juive (Pessah). En Isral moderne, Lag BaOmer est devenu un symbole de l'esprit combattant juif et est associ l'clairage des feux et des plerinages a Meron, un village au nord d'Isral. Isral a utilis ce jour pour promouvoir le militarisme sioniste. La division Palmach de la Haganah (la force dlite de combat de larme clandestine de la communaut juive qui, en 1948 a commis le nettoyage ethnique en luttant pour tablir le projet colonial sioniste)!!! Il est noter que ladite division Palmach a pris part au massacre de Deir Yassine en Avril 1948, prtant ainsi main forte aux troupes de lIrgoun et du Lehi qui peinaient prendre possession du village ! L'ordre du gouvernement qui a cr lArme Isralienne (FDI), qui a t reconnu coupable de crimes de guerre et de possibles crimes contre lhumanit, selon plusieurs rapports de l'ONU, a t publi le jour de Lag BaOmer en 1948 ! Depuis 2004, le gouvernement isralien dsigne Lag BaOmer comme journe pour saluer les rserves militaires de Tsahal !!Par consquent il est opportun de se demander, au-del de toute la propagande orchestre autour de cet vnement, si cette journe devrait tre clbr en Tunisie, et si surtout il est appropri que le gratin de la politique tunisienne se bouscule ce diner du CRIF sauce tunisienne ?!Il est triste quen ce jour, ou lencre de lacte de dcs de la journaliste palestinienne Shireen bu Akleh, qui a t excute quasi en direct par les forces doccupations sionistes, nest pas encore sche, et que les tombes des 16 palestiniens tues la semaine prcdente, dont une mre de 4 enfants a t excute en direct par la mme arme doccupation devant les cameras de toute la plante, le mal nomm gouvernement tunisien autorise la manifestation sioniste affirme et revendique dite du plerinage de la Ghriba , qui nest autre quune nime provocation pour le peuple tunisien !Ceci est dautant plus trange lorsquon se rappelle que la dame Bouden, aussi francophone quelle soit, est incapable de reconnaitre le sieur Chalghoumi et les innombrables outrages quil a fait subir la langue franaise depuis des annes, que mme les mdias tricolores les plus complaisants nosent plus linviter ! Ce type est une telle HONTE que les personnalits politiques franaises les plus islamophobes et les plus racistes vitent dsormais de se montrer en sa prsence ! Mais il semble que notre premire ministre, tout aussi francophone quelle veuille se montrer, nen ai pas la moindre ide !!Ceci est encore plus trange, que ltrange personnage qui nous sert de prsident absolu, et qui fut lu pour la seule dclaration que (la normalisation avec lentit sioniste est une trahison suprme) semble adouber lexacte contraire de ce quil a dclar !Ceci est encore plus trange, que des personnages aussi sulfureux que le dnomm Charly Perez , un sioniste fier et revendiqu, puisse se pavaner, avec une arrogance assume et revendique dans un htel de Djerba et narguer la nation tunisienne en ces jours de deuil ou larme du pays quil chrit tant vient peine dassassiner en direct lune des icones journalistiques de la lutte des Palestiniens contre lapartheid !Il est triste quen ce jour o les socits civiles et les justices de beaucoup de pays nagure allis inconditionnels dIsral se mettent boycotter Isral et mme mettre des jugements par contumace lgard de militaires et de responsables israliens auteurs de crimes, que la Tunisie officielle, ayant sa tte un dangereux autiste a loubli facile, et une pseudo-technocrate francophone ignarde des moindres b-a-ba des volutions du paysage mdiatique franais, et qui navigue contre-courant ! puisse prendre de telles decisions !