Désignée par Saïed, Najla Ben Romdhan Bouden première femme cheffe du gouvernement dans l'histoire de la Tunisie

La Prsidence de la Rpublique de Tunise a annonc, mercredi, que le prsident de la Rpublique Kas Saed a charg l'universitaire Najla Bouden Romdhane de former le gouvernement.C'est ce qui ressort d'un communiqu publi par la Prsidence et consult par l'Agence Anadolu.Najla Bouden devient ainsi la premire femme cheffe du gouvernement dans l'histoire de la Tunisie.Cette dcision intervient deux mois aprs l'annonce de la srie des mesures exceptionnelles par le prsident qui comprenaient le limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi et au moment les appels la formation d'un cabinet se sont intensifis."Kas Saed a charg, Najla Bouden de la formation du gouvernement dans les plus brefs dlais, conformment au dcret-loi 117 de 2021 en date du 22 septembre 2021 (article 16) relatif aux mesures exceptionnelles", a fait valoir le communiqu.Ne en 1958 (63 ans) et originaire du gouvernorat de Kairouan, Najla Bouden est Docteure en gologie et est galement professeure lcole nationale dingnieurs de Tunis (Enit).Elle a aussi occup le poste de charge de mise en uvre des programmes de la Banque mondiale au ministre de lEnseignement suprieur.Le 25 juillet, Saed a dcid de limoger le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, pour assumer l'autorit excutive avec l'aide d'un gouvernement dont il dsignera le chef. Il a galement dcid de geler les comptences du Parlement, de lever l'immunit des dputs et de prendre la tte du ministre public.La majorit des partis ont rejet ces mesures, et certains les ont considres comme un "coup d'État contre la Constitution", tandis que d'autres partis les ont soutenues, y voyant une "correction de cap", la lumire des crises politique, conomique et sanitaire (la pandmie de coronavirus).Saed a rassur plusieurs reprises l'intrieur et l'extrieur du pays '' ne pas avoir l'intention d'instaurer un rgime dictatorial en Tunisie" ou de "violer les droits et liberts", mais plutt de "procder la rforme des conditions aprs avoir constat l'existence d'un danger imminent menaant l'Etat tunisien."* Traduit de l'arabe par Hajer Cherni