Tunisie : Abdellatif Mekki affirme à Anadolu qu'"Ennahdha sera toujours là, si..."

AA - Tunis / Slah Grichi





- 131 dmissions en bloc de dirigeants et de cadres du Mouvement Ennahdha, cela fait du bruit, beaucoup de bruit. Particulirement, un moment dlicat o le parti est engag dans une bataille contre le prsident de la Rpublique qu'il accuse d'avoir men un "putsch". Pourquoi?



Il tait considr parmi les plus fidles collaborateurs de Rached Ghannouchi, prsident d'Ennahdha et de l'Assemble des reprsentants du peuple que Kais Saed suspendue, le 25 juillet dernier. L'un de ses "chefs de guerre" aussi. Point qu'il soit prompt brandir pe et bouclier, mais parce que, au contraire, ce mdecin sait tayer calmement ses arguments et qu'il jouit d'une popularit certaine, y compris auprs d'une partie des dtracteurs d'Ennahdha. Ses trois passages la tte du ministre de la Sant y ont, galement, t pour quelque chose. Alors comment et pourquoi Abdellatif Mekki a-t-il dcid, avec 130 de compagnons de route, de quitter le Mouvement o il a milit dans ses diffrentes structures, depuis sa jeunesse et pour lequel il a souffert tracas et mme prison?





-- Trop d'accumulations





"Il y a eu trop de diffrends au sein du Mouvement qui ont commenc ds 2011. J'espre, d'ailleurs qu'on consentira, un jour, publier les procs-verbaux des diffrentes runions qui rvlent qu'il y avait des voix qui se sont leves contre de grandes options de la direction, qui ont appel procder des changements au niveau des structures et celui des moyens d'action", explique de go Abdellatif Mekki. Et de rpondre notre demande de nous fournir des exemples : "beaucoup taient contre l'alliance avec Nidaa Touns, le soutien de Youssef Chahed (ancien Premier ministre, choisi par feu Bji Cad Essebsi et qui s'est rebell contre lui), au prix d'une brouille avec le prsident, la gestion des affaires du Parlement... En fait, la garde rapproche de Ghannouchi rejetait, avec sa bndiction, toute vellit de rforme, de changement".



Lui rappelant que d'autres dmissions de barons, comme celles de Zied Ladhari et Abdelhamid Jelassi, avaient prcd la leur, pour pratiquement les mmes raisons, nous l'invitons nous clairer sur la raison de la "patience" des dmissionnaires et si cela n'a pas t dict par les mesures exceptionnelles, prises par le prsident de la Rpublique, le 25 juillet.



"Il est vrai que le coup d'État a prcipit les choses. Mais la fronde existait dj, mme si nous esprions qu'avec ce qui se passait au Parlement, la crise et le blocage qui durcissaient, que le prsident du Parlement allait enfin entendre raison et entreprendre les changements rclams par les rformistes. Mais voil que lui et son entourage direct cartent compltement ces derniers du centre de dcision. Il tait clair que le point de non-retour tait atteint", rpond l'ancien ministre de la Sant.



Pourtant, lui-mme faisait partie de cette garde rapproche de Ghannouchi. "Je ne le nie pas, ni ne le renie. Mais j'tais de ceux qui donnaient franchement leur avis, qui n'hsitaient pas aller contre-courant de ce que voulait -ou attendait- Rached Ghannouchi et qui rclamaient des rformes pour briser l'isolement de notre mouvement. Il est vrai que je m'astreignais la discipline du parti en ne rendant pas publiques ses affaires internes et en faisant, jusqu' une certaine mesure, "miennes" les dcisions de la direction, en souhaitant, chaque jour, que Rached Ghannouchi prenne conscience de l'ampleur de la crise et de notre implication, pour changer son fusil d'paule", prcise-t-il.



Et d'ajouter, souriant, quand nous lui apprenons, justement, la toute frache dmission de Mohamed Goumani de la Commission de gestion de la crise, dsigne par le prsident d'Ennahdha : "Savez-vous que j'ai refus de chapeauter cette commission? J'tais conscient qu'elle n'avait aucun pouvoir, ni latitude d'action et j'tais sr que Goumani allait vite jeter l'ponge". Et de renchrir que c'est le nouveau Bureau excutif qui dcide "et vous voyez qu'il vient d'tre rejet en bloc par la Choura (Conseil des sages)".





-- Dmission et aprs





A propos des projets des 131 dmissionnaires et de ce qu'ils comptent entreprendre, Abdellatif Mekki nous rvle qu'il comptent s'organiser dans un cadre qui reste dfinir (association, organisation, mouvement, parti...) pour proposer aux Tunisiens une vision et un projet sociaux, politiques et conomiques qui rpondent leurs attentes. Serait-ce avec un rfrentiel religieux? "La Constitution apporte la rponse votre questionnement, puisque point de rfrence religieuse aux partis. Non, mais ce que nous proposerons ne sera pas en opposition avec les valeurs partages par la majorit des Tunisiens. Et puis, le culturel, le socital et le vivre ensemble ne se dcident pas par des lois ou des dcrets constitutionnels. Cela se fait par des dbats et des dialogues horizontaux", affirme-t-il.



Quant leur base et s'ils comptent puiser dans la "rserve" d'Ennahdha, il avance qu'ils pensent surtout ceux qui s'en sont loigns, ces dernires annes et l'ensemble des Tunisiens qui adhreront leur projet, "mme si c'est de bonne guerre si nous sommes rejoints par les sympathisants insatisfaits d'Ennahdha. Aprs tout, l'assise de la Coalition Al Karama est compose de nahdhaouis et de partisans du Congrs pour la Rpublique, le feu parti de Moncef Marzouki", prcise-t-il.



Et que rpondrait-il aux sceptiques ou aux malintentionns qui crient dj la manuvre et au gros canular, travers cette dmission collective qui ne viserait qu'un retour d'Ennahdha, dans un nouvel habit et travers des "colombes", la place de ses "faucons"?



"Mais c'est justement ce que les rformistes demandaient, le changement des orientations en plus. Des changements dirigs vers l'intrt public, la rsolution des problmes des Tunisiens, l'ouverture sur les composantes de la Socit civile et les autres partis... Hlas, la direction et son entourage n'ont pas su couter et agir, temps. Cela dit, non ce n'est pas une manuvre", assure Mekki.



Seulement, ce faisant, les dmissionnaires n'ont-ils pas affaibli jamais Ennahdha et Ghannouchi, sign leur viction de la scne politique?



"De grands partis militants comme le MDS (mouvement des dmocrates socialistes) ou le Parti communiste ont compltement disparu, sous l'effet de la dictature, mais ils se sont regnrs sous d'autres courants et appellations. Je ne crois pas que ce sera le cas d'Ennahdha qui, mme avec une dimension et un poids moindres, pourra plus que survivre et tre toujours l, si ses dirigeants se remettent en question et rvisent leurs orientations, leurs priorits et leur vision gnrale. C'est ce que je lui souhaite, car je quitte ce parti, sans rancune aucune", rpond-il.



Quant Kais Saed, Abdellatif Mekki considre que le "coup d'Etat" qu'il a men et les mesures exceptionnelles qu'il a dcides, mnent le pays vers l'inconnu et qu'il faut que les dputs, la Socit cit et les organisations nationales ragissent "avant que la Tunisie n'aille dfinitivement la drive".



Et de conclure : "Il aurait t tellement plus simple pour lui d'agir et de rtablir les vicissitudes dans un cadre lgal et constitutionnel, sans provoquer tout ce remous, ces suspicions et ces controverses, l'chelle nationale et internationale, qui ne servent point la Tunisie".