Washington: « Nous sommes préoccupés par les mesures d'exception de Saïed »

Washington a exprim samedi sa proccupation face aux mesures dexception du Prsident tunisien Kas Saed, faisant part de ses attentes quant la formation dun gouvernement en Tunisie qui rponde aux aspirations de ses citoyens et llaboration dun plan avec un calendrier clair pour entamer un processus de rforme inclusif.Cest ce qui ressort d'un point de presse du porte-parole du Dpartement d'État amricain, Ned Price, dont un extrait a t publi par l'ambassade des Etats-Unis en Tunisie sur sa page officielle Facebook.Nous partageons avec le peuple tunisien son but qui consiste en la formation dun gouvernement dmocratique qui rponde aux besoins du pays en proie aux crises conomiques et sanitaires , a dclar Price.Et le porte-parole de la diplomatie amricaine dajouter, Nous sommes proccups par le fait que les mesures de transition se poursuivent indfiniment .Le Prsident tunisien avait dcid, mercredi soir, de supprimer l'instance provisoire de contrle de la constitutionnalit des projets de loi, de lgifrer par dcrets prsidentiels et d'exercer le pouvoir excutif avec l'aide d'un gouvernement, selon un communiqu de la Prsidence de la Rpublique et le dcret prsidentiel n 2021-117 du 22 septembre 2021 publi dans le Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne (JORT).Price a appel le Prsident tunisien nommer un Premier ministre pour former un gouvernement capable de rpondre aux besoins urgents .Nous appelons, comme la majorit des Tunisiens, le Prsident de la Rpublique laborer un plan avec un calendrier clair pour entamer un processus de rforme inclusif qui implique la socit civile et les diffrentes sensibilits politiques , a-t-il ajout.Concernant les mesures qui ont conduit la situation actuelle, Price a dclar, Nous pensons que laction principale consistant soutenir les progrs de la Tunisie sur la voie de la consolidation de sa dmocratie, est plus importante que de discuter du qualificatif quon devrait accorder ces vnements (25 juillet), et c'est ce sur quoi nous nous concentrons .La Tunisie est en proie une grave crise politique depuis que le chef de lEtat avait dcid le 25 juillet de rvoquer le Chef du gouvernement Hichem Mechichi, geler les pouvoirs du Parlement pour une dure de 30 jours, et de lever limmunit des dputs dans le cadre de mesures dexception. Kas Saed avait annonc galement quil sarrogeait le pouvoir excutif avec laide dun gouvernement dont il dsignera le chef et a procd dans les jours suivants une srie de limogeages de ministres et de hauts responsables dans lappareil de lEtat.