بـ4.45 مليارات دولار.. مصر توقع عقدا لقطار فائق السرعة

الأناضول - أعلنت مصر، الأربعاء، أنها وقعت عقدا لإنشاء سكة حديد لقطار فائق السرعة، بكلفة 4.45 مليارات دولار، مع تحالف شركات تقوده "سيمنز" الألمانية.



وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن خط القطار سيربط ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب التلفزيون الرسمي.



ووقع العقد عن الحكومة المصرية الهيئة القومية للأنفاق، ويضم التحالف إضافة إلى "سيمنز"، "موبيلتي" و"أوراسكوم كونستراكشون" و"المقاولون العرب"، ويشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطوط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.



ويبلغ طول الخط 660 كم، ويشمل خطي شحن وخط ركاب بطاقة 30 مليون مسافر سنويا.



ويربط ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط، وفقا للبيان.



ونقل التلفزيون المصري عن الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز" رولاند بوش، قوله إن خط السكك الحديدية سيقلص زمن الرحلات إلى النصف، ووصفه بأنه "قناة السويس على قضبان".



وأوضح بوش، أن حصة شركته من العقد 3 مليارات دولار.



ومن المفترض أن يتم تسليم المشروع بحلول عام 2027، وفقا للشركة الألمانية.



فيما قالت "أوراسكوم" إن الهيئة القومية للأنفاق اتفقت أيضا مع تحالف الشركات على مناقشة اتفاقات لخطي سكك حديد آخرين فائقي السرعة في مصر.



ويمتد أحد هذين الخطين جنوبا من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على نهر النيل من ناحية، والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر من ناحية أخرى.







