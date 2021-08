Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

-Tunisie : Ennahdha poursuit un journal local pour "promotion de calomnie" (AA)



Le mouvement tunisien "Ennahdha" a annonc, vendredi, quil poursuivra en justice un journal local pour "promotion de calomnie et de rumeurs visant cibler l'exprience dmocratique afin de la saper".



Dans son dition de vendredi, l'hebdomadaire priv Al-Anwar a publi une enqute prtendant que Saed aurait survcu un "complot complexe visant l'assassiner dans lequel plusieurs parties internationales seraient impliques".



Le journal a prtendu que le plan visait transfrer un missile sol-air vers la ville de Djerba (sud-est), le 8 mai, pour cibler un avion bord duquel Saed voyageait.



Selon le journal prcit, le prtendu complot a t djou en dmantelant l'ordinateur personnel du chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, o les communications lies l'opration ont t dvoiles.



-Tunisie : Amnesty appelle la leve des "interdictions arbitraires" de voyage (AA)



L'organisation de dfense des droits humains Amnesty international a appel jeudi cesser les "interdictions arbitraires", de voyage imposes bon nombre de Tunisiens depuis le 25 juillet dernier date laquelle le prsident Kas Saed a annonc une srie de mesures exceptionnelles dont le gel de l'activit du parlement et la leve d'immunit sur les dputs qui le composent.



"Au cours du premier mois depuis son accession des pouvoirs exceptionnels, le prsident tunisien Kas Saed a largement utilis les interdictions arbitraires de voyager en Tunisie en dehors des cadres judiciaires", souligne l'ONG d.



Amnesty appelle en outre le prsident tunisien "respecter le droit des Tunisiens la libert de mouvement".



L'organisation prcise, en outre, avoir document les cas d'au moins 50 personnes, dont des juges, des hauts fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires, des hommes d'affaires et un parlementaire, qui ont t empchs de voyager l'tranger au cours du mois dernier sans aucune autorisation judiciaire, ordonnance crite, motifs ou dlai de blocage.



-Tunisie: rentre scolaire 2021/2022 confirme pour le 15 septembre 2021 (TAP)



La rentre scolaire 2021/2022 est confirme pour le 15 septembre 2021 avec l'annulation du systme d'enseignement par groupe, a annonc vendredi le ministre de l'ducation.



Le ministre a prcis qu'un accord a t conclu avec les diffrents syndicats du secteur afin d'assurer la rentre dans les diffrents tablissements scolaires le 15 septembre et ce lors de la tenue d'un comit mixte entre le ministre de l'ducation et le partenaire social de l'union gnrale tunisienne du travail.



Les deux parties ont confirm qu'une valuation sera effectue en se rfrant des donnes scientifiques afin de faire face la pandmie de coronavirus. Une coopration avec le ministre de la sant sera assure afin de parachever la vaccination du cadre ducatif et des lves.



-Jeux paralympiques 2021 : Raoua Tlili offre la premire mdaille dor la Tunisie (AA)



Un titre de plus sajoute lincroyable palmars de lathlte tunisienne, Raoua Tlili. Dj quintuple championne paralympique 31 ans, Tlili sest offert, jeudi Tokyo, un sacre paralympique au lancer de poids. Elle apporte ainsi la premire mdaille dor dans le camp tunisien.



Tlili a galement battu au passage un nouveau record paralympique de la discipline avec 10m55 devant la colombienne Aruiza Buitrago mdaille d'argent (9m94) et l'Argentine Antonela Ruiz, mdaille de bronze (9,59m).



Pour sa part, la Tunisienne Samar Ben Kaaleb a termin la quatrime place avec 9m18 (nouveau record personnel).



-Jeux Paralympiques Tokyo 2020+1: Mdaille d'argent pour Ahmed Ben Mosbah au poids F37 (TAP)



L'athlte Tunisien Ahmed Ben Mosbah, a dcroch jeudi la mdaille d'argent de l'preuve du poids F37 des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020+1.avec 14.50m.



Ahmed Ben Mosbah a termin deuxime derrire Albert Khinchagov du comit paralympique Russe mdaill d'or (15m78).