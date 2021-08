La Tunisie aura-t-elle accès à des financements exceptionnels ?

Amine BEN GAMRA (*)





Si la crise sanitaire est intervenue en Tunisie dans un contexte conomique dj fragilis, entranant une rcession de 8,6% du PIB en 2021, la situation sociale et linstabilit politique et labsence de rformes structurelles, un consensus commence se dessiner sur la trajectoire insoutenable de la dette publique. Et alors que les ngociations avec le Fonds montaire international (FMI) sont, actuellement, au point mort la lumire des vnements politiques, la Tunisie est appele honorer ses engagements auprs de certains pays et aussi auprs des banques locales, autrement le recours au Club de Paris pour ngocier une restructuration des dettes de la Tunisie semble invitable. De mme quune loi de finances complmentaire semble simposer.

En prenant le pouvoir le 25 juillet dernier, le Chef de lEtat tait assurment conscient de ces dfis conomiques et de ces risques financiers. Aura-t-il une baguette magique pour remdier la situation ? Lopration sauvetage des finances publiques sannonce prilleuse.



Sauf que Kas Saed avait annonc, il y a quelques jours, que des pays frres et voisins de la Tunisie sont disposs aider notre pays dans cette phase politique et conomique extrmement dlicate. La Tunisie aura-t-elle accs des financements exceptionnels ?



Il est ncessaire aujourdhui de rengocier avec les bailleurs de fonds internationaux pour renforcer les opportunits de croissance des PME tunisiennes travers un nouveau programme dappui lexportation pour amliorer leurs comptitivits, leurs productivits et leurs capacits dexportation en les aidant croitre lchelle internationale et accder de nouveaux marchs. Cela peut booster lconomie du pays et redonner confiance aux entrepreneurs trangers.

Dj dans un rapport publi lundi 2 aot 2021, en raction lapplication de larticle 80 de la Constitution tunisienne, par le prsident de la Rpublique, Kais Saied, Moodys souligne qu'une crise politique prolonge perturberait les ngociations avec le FMI sur un nouveau programme pluriannuel, dj au point mort, et ce en raison de dsaccords dj existants.



