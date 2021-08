Tunisie: Des feux de forêt ravagent 1 100 hectares et provoquent l’explosion de 22 mines

AA -



Les efforts se poursuivent en Tunisie, mardi, pour teindre des incendies de forts dans les gouvernorats de Kasserine (ouest) et de Bizerte (nord), qui ont ravag environ 1 100 hectares d'arbres, et provoqu lexplosion de 22 mines sans faire de victimes.Le chef de la direction gnrale des forts relevant du Commissariat rgional de lAgriculture Kasserine, Yamen Haggui, a dclar l'Agence Anadolu que lincendie qui s'est dclar au Mont Semmama a t compltement matris ce mardi .Et le responsable local dajouter Un autre incendie a clat cet aprs-midi dans les hauteurs de la dlgation d'El Ayoun (gouvernorat de Kasserine), o les services de la direction gnrale des forts et la protection civile, semploient le matriser .Haggui a dclar que l'incendie qui a clat dimanche au Mont Mghila, est toujours en cours et les oprations dextinction des feux, sont menes actuellement pour prvenir son expansion vers les zones rsidentielles .Kasserine a perdu des richesses forestires importantes et inestimables, au regard des zones ravages par les incendies qui ont rduit en cendres 1 100 hectares (un hectare quivaut 1 000 mtres carrs) de forts de pin dAlep, de laurier, de genvrier et dAlfa, a soulign le responsable de la direction gnrale des forts Kasserine.Et Haggui dajouter: Les feux de fort Kasserine ont provoqu l'explosion de 22 mines; 17 mines au Mont Mghila et 5 au Mont Semmama, sans causer de pertes humaines .À l'aube de ce mardi, un norme incendie s'est dclar dans la fort de Demna situe dans la ville de Metline relevant du gouvernorat de Bizerte, qui a ncessit l'intervention des units de la Protection civile, pour tenter de le matriser et d'empcher son expansion vers les habitations qui se trouvent proximit, selon le correspondant de lAgence Anadolu.Des efforts sont galement dploys pour teindre l'incendie qui s'est dclar depuis lundi dans la fort Nadhour Bizerte.Le dclenchement de tels incendies est d une hausse significative des tempratures depuis plusieurs jours en Tunisie, frlant les 49 degrs dans certaines rgions, selon l'Institut National de la Mtorologie (gouvernemental).De nombreux pays luttent depuis plusieurs jours pour teindre les incendies qui se sont dclars dans leurs forts, et certains dentre eux reoivent de l'aide d'autres pays.*Traduit de larabe par Majdi Ismail