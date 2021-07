Kais SAEID et Charles DE GAULLE même combat contre les putschistes

Droit compar :

Kais SAEID et Charles DE GAULLE mme combat contre les putschistes, lun contre les putschistes politiques (article 80 de la constitution Tunisienne) lautre contre les putschistes militaires (article 16 de la constitution Franaise) Les deux ont utiliss les pouvoirs exceptionnels confrs par leur constitution au prsident de la Rpublique.Les putschistes politiques Tunisiens, seraient Ghannouchi et sa secte, lassemble des reprsentants du peuple, certains partis politiques Nahdha, Kalb Tounes , des hommes daffaires et bien dautres.Les putschistes militaires sont les gnraux Franais de lAlgrie Franaise (le putsch dAlger foment par 4 gnraux contre la politique du Prsident de la Rpublique) mais Charles De GAULLE reprendra la situation en main.Dans son esprit, larticle 80 de la constitution Tunisienne serait une copie conforme de larticle 16 de la constitution Franaise, une seule diffrence la motion de censure contre le gouvernement serait possible dans le cas Franais.Lorsque les institutions de la Rpublique, l'indpendance de la Nation, l'intgrit de son territoire ou l'excution de ses engagements internationaux sont menacs d'une manire grave et immdiate et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Prsident de la Rpublique prend les mesures exiges par ces circonstances, aprs consultation officielle du Premier ministre, des Prsidents des Assembles ainsi que du Conseil constitutionnel.Il en informe la Nation par un message.Ces mesures doivent tre inspires par la volont d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres dlais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consult leur sujet.Le Parlement se runit de plein droit.L'Assemble nationale ne peut tre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.Aprs trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut tre saisi par le Prsident de l'Assemble nationale, le Prsident du Snat, soixante dputs ou soixante snateurs, aux fins d'examiner si les conditions nonces au premier alina demeurent runies. Il se prononce dans les dlais les plus brefs par un avis public. Il procde de plein droit cet examen et se prononce dans les mmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et tout moment au-del de cette dure.En cas de pril imminent menaant les institutions de la nation et la scurit et lindpendance du pays et entravant le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics, le Prsident de la Rpublique peut prendre les mesures ncessites par cette situation exceptionnelle, aprs consultation du Chef du gouvernement et du Prsident de lAssemble des reprsentants du peuple et aprs en avoir inform le prsident de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqu au peuple.Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs dlais un fonctionnement rgulier des pouvoirs publics. Durant toute cette priode, lAssemble des reprsentants du peuple est considre en tat de runion permanente. Dans ce cas, le Prsident de la Rpublique ne peut dissoudre lAssemble des reprsentants du peuple et il ne peut tre prsent de motion de censure contre le gouvernement.A tout moment, trente jours aprs lentre en vigueur de ces mesures, et la demande du Prsident de lAssemble des reprsentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemble, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vrifier si la situation exceptionnelle persiste. La dcision de la Cour est prononce publiquement dans un dlai ne dpassant pas quinze jours.Ces mesures cessent davoir effet ds que prennent fin les circonstances qui les ont engendres. Le Prsident de la Rpublique adresse un message au peuple ce sujet.