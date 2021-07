Tunisie: Abir Moussi fait valoir les décisions de Saïed et appelle à une réforme radicale

AA -

- Alors que la majorit des blocs parlementaires tunisiens ont rejet les dcisions du Prsident Kas Saed.

La Prsidente du Parti Destourien Libre (PDL) Abir Moussi, s'est flicite, lundi, des dcisions prises par le Prsident tunisien Kas Saed concernant le gel du Parlement et la destitution du chef du gouvernement Hichem Mechichi, appelant la ncessit de mener une "rforme radicale".Saed avait annonc, durant la soire de dimanche, qu'il a dcid de dmettre le chef du gouvernement Hichem Mechichi de ses fonctions et de geler les pouvoirs du Parlement. Il a galement annonc qu'il assumera le pouvoir excutif, avec l'aide d'un chef du gouvernement qu'il nommerait prochainement.Moussi, dont le parti dtient 16 des 217 siges au Parlement, a dclar : "Saed a activ l'article 80 de la Constitution de la manire qu'il jugeait approprie"."Nous sommes du ct du peuple pour sauver la Tunisie du systme de destruction", a ajout Moussi, dans une vido publie sur sa page Facebook."Nous esprons que la rforme sera radicale et que le rsultat de ce qui s'est pass puisse rpondre la volont des Tunisiens", a-t-elle ajout.Moussi a estim que "le peuple tunisien n'a fait qu'exprimer sa joie vis vis des dcisions prises par le Prsident de la Rpublique, Kas Saed, parce qu'il s'est enfin dbarrass des Frres musulmans, de Rached Ghannouchi et Hichem Mechichi", a-t-elle dclar.Abir Moussi avait affich, maintes reprises, son hostilit au soulvement populaire qui avait renvers, en 2011, le rgime du prsident de l'poque, Zine Abidine Ben Ali, (1987 - 2011), de mme qu'elle a fait part de son inimiti constante au mouvement d'Ennahdha.Les dcisions du Prsident tunisien surviennent la suite des manifestations populaires qui ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats du pays exigeant la dmission du gouvernement, dans un contexte de difficults conomiques et d'une crise politique qui dure depuis des mois dans le pays.La majorit des blocs parlementaires tunisiens a exprim son opposition quant ces dcisions, parmi lesquels, le mouvement Ennahdha (53 dputs sur un total de 217) qui a qualifi ces nouvelles dcisions de "coup d'Etat" et le bloc "Qalb Tounes" (Au Cur de la Tunisie) (29 dputs) qui a affirm qu'il s'agit d'une "violation grave de la Constitution". Le Bloc du Courant dmocrate (22 dputs) s'y est galement oppos, alors que Coalition Al Karama (18 dputs) a qualifi ces mesures d'infondes. Pour sa part, le Mouvement Echaab (15 dputs) s'est montr favorable aux dcisions du chef de l'État.Par voie de communiqu, le Parlement dirig par Rached Ghannouchi, leader du mouvement Ennahdha, a fermement condamn les dcisions de Saed.* Traduit de l'arabe par Hajer Cherni