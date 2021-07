Tunisie/Qalb Tounes : Les décisions de Kaïs Saïed sont une «grave violation» de la Constitution

AA -

Le bloc parlementaire Qalb Tounes ( au Cur de la Tunisie) a dclar lundi, que les dcisions prises par le Prsident Kas Saed, constituaient une grave violation de la Constitution et des dispositions de l'article 80 et un retour au pouvoir individuel.C'est ce qui ressort d'un communiqu rendu public lundi l'aube par le bloc (29 siges sur 217 au Parlement).Le Bloc a galement considr que les dcisions taient une transgression des fondements de l'État civil et qu'elle reprsentaient une monopolisation de tous les pouvoirs.Qab Tunisie a exprim son attachement l'Etat de droit et aux institutions, ajoutant que le parti respecte la lgitimit lectorale."Au cur de la Tunisie" a en outre affirm son alignement sur les revendications lgitimes du peuple tunisien, qu'il a longtemps essay de raliser, au lieu de s'engager dans de fausses batailles politiques, selon le communiqu.Le parti de Nabil Karoui encore appel l'Assemble des reprsentants du peuple (ARP/Parlement) se runir immdiatement et le chef du Gouvernement limog, Hichem Mchichi, assumer ses fonctions lgitimes et viter de crer un vide dans la prsidence du Gouvernement.Et d'appeler l'arme et la scurit nationales s'engager remplir leur rle historique national pour protger l'État et ses institutions ainsi que les valeurs et les principes de la Rpublique.Accompagn d'un groupe de dputs, le prsident de lAssemble des reprsentants du peuple et chef du Mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, s'est rendu lARP dans la nuit du dimanche lundi et a demand aux soldats stationns de les laisser entrer, avant de se voir empch d'accder au btiment, en raison des instructions reues de la Prsidence tunisienne.Dimanche soir, Kas Saed avait activ larticle 80 de la Constitution, en vertu duquel, il a suspendu les travaux du Parlement pour une dure de 30 jours et lev limmunit de tous les dputs. Aussi, a-t-il limog le chef du gouvernement Hichem Mchichi et annonc qu'il en dsignera un nouveau.Kas Saed occupera, en outre, la tte de lExcutif temporairement et prsidera le ministre public, afin de "sauver le pays et restaurer la paix sociale", selon une allocution prononce, dimanche, en marge d'une runion d'urgence tenue avec des hauts cadres scuritaires et militaires.A l'occasion du 64e anniversaire de la Rpublique, les Tunisiens, rvolts, ont organis, durant la journe du 25 juillet, des rassemblements dans toutes les rgions du pays, afin de dnoncer la crise socio-politique que vit la Tunisie, suite quoi, des affrontements avaient clat entre manifestants et forces de l'ordre.*Traduit de l'arabe par Malk Jomni