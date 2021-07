Tunisie: l'armée tunisienne stationnée autour du Parlement empêche Ghannouchi et un groupe de députés qui l'accompagnaient d'accéder à l'hémisphère

AA -

Le prsident de lAssemble des reprsentants du peuple (ARP) et prsident du Mouvement Ennahda, Ghannouchi, s'est rendu lARP dans la nuit, aprs lannonce dimanche soir du prsident Kas Saed de sa dcision de geler les pouvoirs de l'Assemble et de suspendre l'immunit des dputs.Ghannouchi, qui s'est prsent l'Assemble accompagn d'un groupe de dputs, a demand aux soldats stationns de les laisser entrer. Cependant, les soldats ont inform Ghannouchi et les dputs qui les accompagnaient qu'ils ne pouvaient pas les autoriser entrer en raison des instructions qu'ils avaient reues de la Prsidence tunisienne.Ghannouchi, qui a eu un bref change avec les soldats sur place, a condamn lobstruction dont ils faisaient lobjet et a appel tous les dputs assumer leurs responsabilits et user de leurs pouvoirs.Affirmant que le peuple tunisien a t attaqu par une privation de libert, Ghannouchi a prcis que Le peuple tunisien n'acceptera pas un retour la tyrannie avant de marteler que La vie n'a aucune valeur lorsque la libert est menace.Ghannouchi a appel les Tunisiens et l'arme s'opposer aux dcisions du prsident Sad.Plus tt dans la soire du dimanche, le prsident tunisien Kas Saed a annonc lors d'une rencontre avec de hauts cadres scuritaires et militaires, qu'il a dcid de dmettre le chef du gouvernement Hichem Mechichi de ses fonctions. Et qu'il assumera le pouvoir excutif, avec l'aide d'un chef du gouvernement qu'il nommerait, et de geler, en outre, les pouvoirs du Parlement.Les dcisions de Saed surviennent la suite des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats exigeant la dmission du gouvernement.Ces manifestations ont t marques par des attaques contre le sige du Mouvement Ennahdha, dans un certain nombre de gouvernorats du pays. Le Mouvement avait condamn ces violences, par voie de communiqu, et a accus les personnes impliques dans ces attaques d'tre des "bandes criminelles employes par des parties l'extrieur et l'intrieur des frontires du pays, dans le but de rpandre le chaos et le sabotage, et au service des agendas visant renverser la voie dmocratique et ouvrant la voie au retour de l'oppression et de la tyrannie''.La Tunisie est considre comme le seul pays arabe qui a russi effectuer une transition dmocratique parmi d'autres pays arabes qui ont galement connu des rvolutions populaires ayant renvers les rgimes au pouvoir, notamment en Égypte, en Libye et au Ymen.Cependant, depuis le mois de janvier dernier, la Tunisie subit une crise politique, opposant Kas Saed Hichem Mechichi, en raison d'un remaniement ministriel effectu par ce dernier, mais rejet par le prsident de la Rpublique.​​​​​​​Outre sa crise politique, le pays subit galement une grave crise conomique, aggrave par les rpercussions de la pandmie de Covid-19, qui frappe le pays de plein fouet, avec la menace d'un effondrement imminent du systme de sant, ce qui a conduit de nombreux pays lui apporter une aide mdicale urgente, ces derniers jours.