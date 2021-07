Covid-19 : la France place la Tunisie sur la liste rouge des pays à risque

AA -



La France a placé la Tunisie sur la liste rouge des pays à risque face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 localement enregistrés et à l’offensive du variant Delta, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.Par solidarité, Paris va néanmoins « livrer 800 mille doses de vaccins en Tunisie et du matériel hospitalier » pour soulager les personnels soignants.L’exécutif a ainsi souhaité renforcer sa « vigilance aux frontières » aux mesures restrictives annoncées lundi soir par le président Macron.Le placement de la Tunisie en liste rouge est justifiée par Gabriel Attal par « la dégradation de la situation sanitaire » sur place.Il rappelle que « cela signifie que les non vaccinés ne pourront s’y rendre que pour des motifs impérieux » et « un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour les voyageurs, ainsi qu'un isolement obligatoire de 10 jours » à leur retour.« Comme tous les pays de la liste rouge, cet isolement sera contrôlé par les forces de l'ordre avec une verbalisation de mille euros pour les personnes qui ne le respecteraient pas », a prévenu le porte-parole du gouvernement.Le secrétaire d’Etat au tourisme Jean-Baptiste LeMoyne se rendra en Tunisie dans les prochains jours.À noter, par ailleurs, que l’Ambassade de Tunisie en France demande à ses ressortissants dans l’Hexagone, de participer à un effort de solidarité en faisant des dons de matériel médical pour soutenir le pays, submergé par la situation.S’agissant du bilan de l’épidémie, la Tunisie a enregistré plus de 502 mille contaminations dont 4 310 sont intervenues dans les dernières 24 heures.16 494 décès sont à déplorer.