Tunisie: La gestion politicienne de la pandémie massacre le peuple tunisien

Le bilan de la crise sanitaire, un an après son déclenchement, est mitigé. Si la première vague a été contenue grâce à une union sacrée, les tiraillements politiques ont fortement affecté la courbe des contaminations et retardé la vaccinationLa gestion approximative de la pandémie, tant par l’exécutif que par les autorités sanitaires, ainsi que l’indiscipline d’une population à bout de patience ont conduit à une nouvelle flambée virale.Un an auparavant la Tunisie ne comptait qu'un unique décès dans les dernières 24 heures et un très peu nombre de nouveaux cas. En un an, le pays est passé d'une situation parfaitement contrôlée à une très forte vague. Sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la Tunisie est le seul des cinq pays du Maghreb qui s'affiche en rouge.Malheureusement, aujourd’hui et dans les dernières 24 heures, la Tunisie enregistrait 88 décès supplémentaires (14 406 depuis le début de la pandémie, le chiffre le plus haut des cinq pays du Maghreb) et 3 467 nouveaux cas dont des cas du nouveau variant Delta du coronavirus (indien).Le taux d'hospitalisation dans le gouvernorat de Kairouan a atteint sa capacité maximale ces derniers jours, après avoir enregistré 60% de tests positifs quotidiens. La situation est très grave aussi dans d’autres gouvernorats tel que Béja, Zaghouan etc...Actuellement, la situation est toujours alarmante, exigeant le plus haut degré de vigilance.Les autorités sont aux prises avec un sérieux dilemme : l'économie ou le sanitaire, sauver ce qu'il peut l'être de la saison touristique sans aggraver une situation sanitaire sérieuse.* Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie