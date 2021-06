Euro 2020 : La France et le Portugal se neutralisent 2-2

AA -

-La France jouera contre la Suisse en huitièmes de finale, tandis que le Portugal affrontera la Belgique après les résultats de ce mercredi soir

A la Puskas Arena de Budapest en Hongrie, le Portugal, dernier champion d’Europe et la France, champion du monde en titre, ont partagé les points après le match nul 2-2 lors de la 3ème journée des matchs de poule de l’Euro 2020 de l’UEFA dans un match complètement fou.Dominateur en début de rencontre, le Portugal a concrétisé son bon début de rencontre avec le pénalty de Cristiano Ronaldo (1-0, 31’ sp) à la demi-heure de jeu.Contre le cours du jeu, les tricolores reviendront finalement au score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avec un second pénalty en faveur des Bleus, qui sera transformé par Karim Benzema (1-1, 45’+2 sp).Dès le retour des vestiaires, Benzema donnera cette fois-ci l’avantage à son équipe d’un joli tir croisé (1-2, 47’) après une superbe ouverture en profondeur derrière la défense adverse de Paul Pogba.Eliminé à ce moment de la partie, le Portugal réagira une nouvelle fois toujours par son emblématique capitaine Cristiano Ronaldo (2-2, 60’ sp) qui égalisera à la suite d’un troisième coup de pied de réparation sifflé par l’arbitre de la rencontre.Avec ce but, le quintuple Ballon d’Or écrira une nouvelle page dans son palmarès en rejoignant l’Iranien Ali Daei dans le record mondial de buts marqués en sélection avec un total de 109 réalisations.Avec ces scores, la France jouera contre la Suisse en huitièmes de finale, tandis que le Portugal affrontera la BelgiqueClassement final du groupe F après la 3ème journée des phases de poule de l’Euro 2020 de l’UEFA :1. France 5 pts (qualifiée)2. Allemagne 4 pts (qualifiée)3. Portugal 4 pts (qualifié)4. Hongrie (Eliminée)