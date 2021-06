Baccalauréat Tunisien : Vers une Baisse Programmée du Taux de Réussite !

Dans le cadre de la rforme du dispositif ducatif tunisien, une arlsienne au ministre de lducation nationale, ce dernier envisage, derechef, de prendre des dcisions qui auraient des consquences ngatives sur les taux de russite tous cycles confondus et particulirement ceux du Baccalaurat.Ces projets de dcisions me poussent crire cet article au risque de jouer aux cassandres, tout en vitant demprunter des chemins rhtoriques.Je citerais essentiellement les deux derniers projets phares :La Rduction des Filires du Cycle Secondaire.La Rduction du Cycle Primaire.À titre de rappel, en 2015, le mme ministre annonait en grandes pompes laugmentation des filires du cycle secondaire, pour enfin se rtracter en 2016 par lannonce dune dcision contraire.Force est de constater que la rforme est un travail colossal et parfois dcourageant, surtout quand on se rfre aux rsultats du diagnostic de la seule et unique srieuse valuation scientifique de la qualit du Systme Éducatif National, mene en 2004.Mais ca ne justifie nullement la prise de dcisions sporadiques ayant de purs effets dannonce.En effet, les rsultats sont loin dtre honorables :22% des Standards Qualit sont respects.13% des Standards Qualit sont respects dans les Écoles Primaires : Le taux le plus bas.11% des Standards Qualit relatifs la Ralisation des Apprentissages sont respects.En dressant un diagramme affichant le taux de russite au baccalaurat depuis 1990, on remarque qu chaque inflexion de la courbe, correspond une rforme du systme dorientation :La Cration de Nouvelles Branches et Spcialits.L'Avancement de lAnne dOrientation.Ainsi, par la diversification des branches et des filires dans le cycle secondaire, on aspire deux (2) objectifs :Accroitre le taux de rendement interne : Le Passage de Classe.Augmenter le taux de rendement externe : Le Taux de Russite au Baccalaurat.Sans omettre le systme de bonification pour le rachat de candidats bacheliers en application depuis lanne scolaire 2001-2002 : 25% de la moyenne annuelle.Dans une premire phase, pour rduire le nombre de laurats au baccalaurat, la bonification des 25% pour le rachat a t abroge en 2016.Dans une deuxime phase, le ministre considre la rduction des filires du cycle secondaire.Est-ce une solution pour rduire le nombre de chmeurs diplms de lenseignement suprieur dont le nombre dpasse les 237 000 fin Juin 2016 ?Le baccalaurat tant le seul ssame pour accder luniversit comme le stipule la loi n19 du 25 Fvrier 2008 relative l'enseignement suprieur.Quant la rduction des annes du cycle du primaire, de six (6) cinq (5) annes, avec lanne prparatoire obligatoire, les consquences dune telle dcision seraient minemment les suivantes :Avancement de lge de scolarisation de six (6) ans accomplis seulement cinq (5) ans alors que dautres pays font le contraire.Dgradation du niveau des lves du primaire, puisque ces derniers perdraient une anne dapprentissages.Recours des parents aux coles du secteur priv qui sont toutes dotes de classes prparatoires.Rduction du budget de fonctionnement du ministre.Fournir plus de candidats pour la formation professionnelle au vu de la chute du rendement interne et de laugmentation du dcrochage scolaireEt de conclure, une authentique rforme doit aboutir vers une cole rassurante, privilgiant les apprentissages, tourne vers la dcouverte et lavenir.Pour ce faire, le secteur doit faire appel tous ses briscards, et mobiliser toutes les comptences de tous les corps de mtiers et particulirement les inspecteurs de lducation que je salue pour leur dvotion.* Ancien Premier Conseiller du Ministre de lEducation