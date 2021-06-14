نفتالي بينيت...أول زعيم حزب يميني ديني متشدد يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل

فرانس 24 -

"صانع الملوك"

خطاب ديني متشدد

النموذج السنغفوري

بينيت والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

بينيت والملف الإيراني

أصبح لإسرائيل منذ الأحد، رئيس وزراء جديد بعد 12 عاما من حكم بنيامين نتانياهو، ويتعلق الأمر بزعيم اليمين المتشدد في إسرائيل نفتالي بينيت (49 عاما) الذي عمل لسنوات بجانب "الملك" المطاح به، وكان من أوفى تلامذته.وأدى بينيت اليمين الدستورية في الكنيست الأحد بعد أن حصل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يرأسه على ثقة البرلمان. وصوت الكنيست المؤلف من 120 نائبا لصالح ائتلاف شكله الزعيم الوسطي يائير لابيد بأغلبية ضئيلة للغاية (60- 59) ولكنها كانت كافية لإنهاء حكم نتانياهو.وتحول بينيت إلى "صانع الملوك" في مرحلة دقيقة من مستقبل بنيامين نتانياهو السياسي، انتهت بإبعاد الأخير عن السلطة. وهو رجل أعمال سابق تتلمذ سياسيا على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.وعمل بينيت، المولود في 25 مارس/ آذار 1972، سابقا كجندي في القوات الخاصة، وهو نجل أبوين مولودين في الولايات المتحدة، ويعيش مع زوجته غاليت وأربعة أطفال في مدينة رعنانا بوسط البلاد.وخدم في وحدة "سايريت ماتكال" المرموقة كنتانياهو، ودخل السياسة بعد بيع شركته التكنولوجية الناشئة مقابل 145 مليون دولار في عام 2005. في العام التالي، أصبح رئيس مكتب نتانياهو الذي كان في ذلك الوقت في المعارضة.بعد ترك مكتب نتانياهو، أصبح في عام 2010 رئيس مجلس الاستيطان في "يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة) وغزة"، والذي يعمل لصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وفي 2018، أعاد تسمية حزب البيت اليهودي باسم "يمينا" (إلى اليمين).يعتمد بينيت خطابا دينيا قوميا متشددا، ويقود حزب "يمينا" المؤيد للاستيطان وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما يدعو إلى سياسة متشددة حيال إيران.وعلى الرغم من خلفيته الدينية اليمينية، لا يمتنع بينيت عن مصافحة النساء ولا تعنيه الأسئلة حول مكانة الدين في الدولة، ولديه أفكار ليبرالية حول قيم بعينها خصوصا فيما يتعلق بقضايا مجتمع المثليين.وهو أول زعيم حزب يميني ديني متشدد يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الدولة العبرية بعدما شغل خمس حقائب وزارية سابقا بينها وزارة الدفاع في العام 2020. وكان قال الجمعة إن الحكومة المقبلة ستعمل "لصالح الجمهور الإسرائيلي كله - المتدينون والعلمانيون والمتشددون والعرب - بدون استثناء كجماعة واحدة". وأضاف "أعتقد أننا سننجح".ويعد بينيت، الذي يتحدث الإنكليزية بلكنة أمريكية ودائم الظهور واضعا القلنسوة على رأسه الأقرع، تلميذا لنتانياهو لا يزال يشاطره الكثير من أفكاره، لكنه ينتقد طريقة إدارته للبلاد.يقدم بينيت نفسه كمسؤول سياسي يحمل حلولا للاقتصاد الإسرائيلي المتضرر جراء أزمة فيروس كورونا. واقترح في حملته الانتخابية النموذج السنغافوري لأجل ذلك، متعهدا بخفض ضريبي والتقليل من البيروقراطية.بالإضافة إلى توليه حقيبة الدفاع، شغل بينيت منصب وزير الاقتصاد والتعليم في حكومة نتانياهو. لكن هذا الأخير لم يطلب منه الانضمام إلى حكومة الوحدة التي تشكلت في أيار/مايو، على الرغم من "عقيدتهما" السياسية المشتركة.وكان قال سابقا إن لا مانع لديه من المشاركة في حكومة مناهضة لنتانياهو، من دون أن يستبعد أيضا الانضمام إلى رئيس الوزراء، خصوصا إذا كان ذلك يساعد على تجنب انتخابات خامسة.ويقول إيفان غوتسمان من منتدى السياسة الإسرائيلية إن بينيت يمثل "النسخة المصممة خصيصا للجمهور (الإسرائيلي) الذي يسعى بشدة إلى استبدال نتانياهو".وأحدث بينيت ثورة في السياسة في عام 2012 عندما تولى مسؤولية حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد، الذي كان يواجه احتمال خسارة كل مقاعده في البرلمان. فنجح في تعزيز حضوره البرلماني بأربعة أضعاف، بعدما أدلى بسلسلة تصريحات نارية حول الصراع مع الفلسطينيين.في عام 2013، قال إنه "يجب قتل الإرهابيين الفلسطينيين وليس إطلاق سراحهم". كما قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال، لأنه "لم تكن هناك دولة فلسطينية هنا"، وإن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله". كما يعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية.شدد بينيت في مستهل جلسة البرلمان الإسرائيلي لمنح الحكومة الجديدة الثقة، والتي شهدت صخبا وانتقادات، على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، رافضا إحياء الاتفاق النووي مع طهران.وأشار الزعيم اليميني إلى أن "هذه الحكومة تبدأ عملها في ظل أخطر تهديد أمني"، مشدّدا على أن بلاده "ستحتفظ بحرية تصرف كاملة" ضد طهران.ويتوقع عدد كبير من المحللين الإسرائيليين من اليمين ومن اليسار ألا يبقى بينيت مطولا في منصبه كرئيس للوزراء.فرانس24/ أ ف ب