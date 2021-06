Tunisie: Heurts entre la police et des manifestants dans le centre de la capitale

AA -



-Des dizaines de personnes ont manifest devant le ministre tunisien de l'Intrieur, dnonant le comportement rpressif des forces scuritaires , selon le correspondant de lAgence Anadolu.

Des heurts ont clat samedi entre les forces scuritaires et des manifestants dans le centre de la capitale, Tunis, sur fond du dcs d'un jeune homme en dtention et l'agression d'un autre dans le quartier populaire de Sidi Hassine, l'ouest de la capitale.La famille du jeune homme, Ahmed , accuse les forces scuritaires d'avoir caus la mort de leur fils, aprs son interpellation mardi, alors que le ministre de l'Intrieur n'a pas prcis les causes de ce dcs.Le correspondant de lAgence Anadolu a rapport que des dizaines de Tunisiens se sont rassembls devant le sige du ministre tunisien de l'Intrieur lors d'une manifestation, pour dnoncer ce qu'ils ont qualifi de comportement rpressif des forces scuritaires , aprs la mort d'un jeune homme Sidi Hassine, dans l'ouest de la capitale, mardi.La manifestation avait pris comme point de dpart le Thtre Municipal au centre de la capitale, avant d'emprunter lAvenue Habib Bourguiba, o se trouve le sige du ministre de l'Intrieur, l'invitation du Parti des Travailleurs (extrme gauche/non reprsent au Parlement), avec le participation dactivistes des mouvements sociaux et des droits de l'homme, au milieu d'une prsence massive des forces de lordre.Les manifestants scandaient des slogans tels que: Apprenez nager ! , À bas la rpression policire... À bas les bourreaux du peuple ! , Libert, libert... À bas l'État policier ! et Nos enfants sont des victimes entre les mains de la police !.Le correspondant de lAgence Anadolu a ajout que les affrontements entre les protestataires et les forces de lordre ont commenc, ds qu'un certain nombre de jeunes du quartier populaire de Sidi Hassine ont rejoint la manifestation dans le centre de la capitale, Tunis.Vendredi, les manifestations se sont poursuivies pour la quatrime nuit conscutive, Sidi Hassine, louest de Tunis, suite au dcs mardi du jeune Ahmed .Par voie de communiqu publi vendredi, le ministre tunisien de lIntrieur avait annonc linterpellation des policiers qui ont agress et dnud un autre jeune homme, mercredi.