افتتاح أمم أوروبا 2020 بحفل مبهر

الأناضول -

أبهر حفل افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" المشجعين في ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، والمشاهدين على شاشات التلفزة.وبدأ العرض الافتتاحي للبطولة عبر صور عكس صور البطولات الأوروبية السابقة منذ 1960 حتى اليوم على لوحات.فيما أدت فرقة الشرطة الإيطالية حفلا موسيقيا بالتزامن مع عرض بهلواني لطبالين عبر حبال علقت بسقف الملعب.بدوره غنى الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي الأغنية الشهيرة "نيسون دورما" للملحن الإيطالي جياكومو بوتشيني، تزامنا مع عروض للألعاب النارية الذي لاقى إعجابا كبيرا.بعد ذلك، اختتم حفل الافتتاح بأداء أغنية "We are the People" للدي جي الهولندي "Martin Garrix"، لتنطلق المباراة بين فريقي المنتخبين.