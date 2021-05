Etats-Unis : Le crash d'un avion fait six morts dont la star de la série télévisée Tarzan

AA -



- Le National Transportation Safety Board (Conseil national de la sécurité des transports) a déclaré qu'aucun passager ne semblait avoir survécu après que l’avion ait sombré dans un lac de l'État du Tennessee

L'acteur américain Joe Lara, connu pour avoir joué dans la série télévisée américaine Tarzan : The Epic Adventures, a été tué ce week-end avec six autres personnes dans un accident d'avion survenu dans l'État du Tennessee.Leur avion, un Cessna C501, a sombré dans le lac Percy Priest, près de la ville de Smyrna, peu après avoir décollé de l'aéroport de Smyrna Rutherford Country, à proximité de Nashville, vers 11 heures samedi, selon les médias locaux.L'épouse de l'acteur, Gwen Shamblin Lara, auteur et spécialiste des régimes diététiques, figure également parmi les victimes.Le National Transportation Safety Board (Conseil national de la sécurité des transports) a déclaré qu'aucun passager ne semblait avoir survécu et qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause de l'accident.Lara a également joué dans des films d'action tels que Sunset Heat, American Cyborg : Steel Warrior, Final Equinox et Doomsdayer et dans des séries télévisées comme Baywatch et Conan.*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj