Tunisie / Covid-19 : 1 266 nouvelles contaminations sur 6 579 nouveaux tests de dépistage effectués

Le ministre tunisien de la sant a annonc, samedi, qu la date du 21 mai 2021, 1 266 nouveaux cas de coronavirus ont t enregistrs dans lensemble du pays, ce qui porte le bilan des contaminations en Tunisie 334 099 cas confirms.Daprs le bilan rendu public samedi, 6 579 nouveaux tests de dpistage ont t raliss, portant ainsi 1 424 177 le nombre de tests et analyses de laboratoire effectus dans le pays depuis lapparition du virus dans le pays en fvrier 2020.41 nouveaux dcs lis au virus ont t enregistrs ces dernires 24 heures, ce qui porte le bilan des victimes de la Covid-19 dans le pays 12 182 morts, alors que le nombre de personnes guries en date du 21 mai courant est de 986 cas, portant ainsi le bilan total 295 170 gurisons.Jusqu samedi soir, 166 963 804 personnes dans le monde taient affectes par la Covid-19, dont 3 466 811 ont succomb la maladie, alors que 147 853 328 se sont rtablies, selon les donnes compiles par le site de statistiques Worldometer.S'agissant du volet de la vaccination, la Tunisie a rceptionn 158 mille doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre de l'initiative Evax. Une quantit de 100 mille doses a t dj reue depuis avril dernier et dont l'utilisation a t entame hier vendredi aprs une vrification de l'efficacit de AstraZeneca par le ministre de la sant.Le Dr Riad Daghfous, directeur gnral du Centre national de pharmacovigilance, prsident du comit scientifique de la vaccination et membre du comit scientifique de lutte contre le coronavirus, a reu samedi la premire dose du vaccin AstraZeneca.Le membre du comit scientifique de lutte contre le coronavirus​​​​​​​ a affirm que le vaccin AstraZeneca est un vaccin efficace et sr, et qu'il s'agit du vaccin le plus rpandu dans le monde, puisqu'il est actuellement utilis dans 148 pays.Il a galement expliqu que la plupart des tudes internationales et locales ont montr que le vaccin AstraZeneca ne prsente aucun danger pour la sant des personnes vaccines, indiquant que les cas dans lesquels des effets secondaires ont t observs sont trs limits.