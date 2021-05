Briefing des derniers développements en Tunisie du 10 au 11 mai 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 10 au 11 mai 2021 travers les mdias tunisiens

Le Conseil de scurit des Nations Unies n'est pas parvenu se mettre daccord sur une dclaration commune concernant la situation actuelle Jrusalem occupe.Cest ce qui ressort des dclarations accordes par des sources diplomatiques aux Nations Unies l'Agence Anadolu, qui ont requis lanonymat.Les sources ont soulign que l'chec du Conseil de scurit tait d aux rserves mises par la dlgation amricaine concernant la publication de toute dclaration du Conseil sous prtexte que cela n'aidera pas amliorer la situation actuelle Jrusalem .Les mmes sources ont indiqu que le projet de dclaration prpar par la Tunisie en coopration avec un certain nombre de pays europens membres du Conseil de scurit, ne contenait aucune condamnation des attaques israliennes contre les Palestiniens dans le quartier Sheikh Jarrah et la mosque Al-Aqsa.La Tunisie, qui partage avec l'UE le socle commun des valeurs de Dmocratie, des Droits de l'Homme et de l'Etat de Droit, entend consolider davantage ses liens avec son premier partenaire la faveur d'un nouveau cadre stratgique et financier de coopration pour les annes 2021-2027.Le chef du gouvernement charg de la gestion des affaires du ministre de l'Intrieur, Hichem Mechichi s'est entretenu, lundi, Lisbonne, avec le ministre portugais de l'Intrieur Eduardo Cabrita.Cit dans un communiqu de la prsidence du gouvernement, Mechichi a soulign que la Tunisie et le Portugal partagent les valeurs de la dmocratie, des droits de l'Homme et de la libert, d'o la convergence des points de vue sur les questions qui intressent la rgion, dont la migration.Il a raffirm, dans ce sens, "la position de la Tunisie en faveur d'une approche globale prenant en considration le dveloppement solidaire et qui ne se limite pas aux solutions scuritaires dans le traitement de ce phnomne".Le prsident de lAssemble des reprsentants du peuple, Rached Ghannouchi, a rencontr, lundi, le secrtaire gnral de lUGTT, Noureddine Taboubi.Une source informe a confi Mosaque FM que les deux hommes ont voqu la possibilit de mener un dialogue national pour faire sortir le pays de la crise socio-conomique, politique et sanitaire quil traverse.39 dcs supplmentaires et 1 024 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 5 803 analyses effectues ont t enregistrs le 9 mai courant portant le nombre total de morts 11 468 victimes et celui des cas tests positifs 321 837 personnes, selon le ministre de la sant.Dans son bulletin quotidien sur la situation pidmique dans le pays, le ministre a fait savoir que le nombre total de gurisons a atteint 279 634 personnes aprs le rtablissement de 2 137 malades.Hechmi Louzir, prsident de la commission de la vaccination et directeur gnral de lInstitut Pasteur de Tunis, a annonc, lundi, que les rsultats du confinement actuel seront visibles aprs deux semaines.Dans une dclaration sur les ondes de Shems fm, il a estim quun ralentissement au niveau des contaminations devrait tre observ aprs lAd El-Fitr, soulignant quaprs les ftes et avec la fin du confinement gnral, le 16 mai prochain, de nouvelles mesures seront annonces conformment lvolution de la situation pidmique en Tunisie.Le ministre de la Sant, Faouzi Mahdi, a confirm que, dans le cadre des efforts du dpartement pour booster les oprations de vaccination, des centres supplmentaires seront ouverts dans plusieurs gouvernorats, en particulier ceux qui ont enregistr des taux dinscription importants sur le systme Evax.Dans une dclaration accorde Jawhara fm, Mahdi a dclar quaprs larrive de quantits supplmentaires de vaccins, des centres de soins de base seront ouverts et une coordination est en cours avec les pharmacies prives pour leur permettre de mener des oprations de vaccination.Le nombre de migrants tunisiens arrivs en Italie au cours du mois d'Avril 2021 a atteint les 307, tandis que les autorits tunisiennes ont contrecarr 42 oprations de traverse et ont intercept 409 migrants indique un rapport publi par l'observatoire social Tunisien (OST) relevant du forum tunisien pour les droits conomiques et sociaux (FTDS).Depuis le dbut de l'anne 2021, les autorits tunisiennes ont galement empch 3 027 migrants d'atteindre les ctes italiennes depuis le dbut de l'anne, soit une augmentation de 170 %. Le nombre d'arrives a augment par rapport aux Tunisiens en comparaison aux annes 2020 et 2019, mais il a diminu de 27 % par rapport 2018.Les mouvements de protestation ont diminu d'environ 26 %, en avril dernier, par rapport au mois de mars de la mme anne, selon le rapport du mois davril 2021 de lObservatoire social tunisien (OST) relevant du Forum tunisien pour les droits conomiques et sociaux (FTDES).Daprs la mme source, 841 mouvements de protestation ont t enregistrs en avril, contre 1 138 en mars. En revanche, une augmentation record de 230 % a t enregistre par rapport au mois davril 2020.Un simple diffrend entre deux personnes sest rapidement transform en violence tribale Rouhia dans le gouvernorat de Siliana. En effet, laube de ce mardi 11 mai 2021, des violences impliquant deux tribus ont clat et plusieurs personnes ont t blesses.Selon plusieurs sources, au moins une personne a t gravement blesse et a t transporte lhpital, alors que la Garde National a d intervenir pour calmer la tension.On affirme galement quune route nationale a t bloque sur fond de ces vnements.