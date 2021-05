La révolution du « ras le bol » de l’ingénieur Tunisien – les dessous des cartes

Il y a lieu se demander pourquoi lUGTT sacharnerait til sur lingnieur Tunisien ?



Que faut-il faire pour sauver le bateau "Tunisie" de couler cause du sabordage pratiqu par tous et chacun de nous ?

Lorsque lingnieur Olfa Hamdi fut dpche la rescousse de la compagnie arienne Tunisair qui battait de laile, il tait vident quelle ne tardera pas entrer en collision frontale avec le syndicat tout puissant, qui fait volont le beau et le mauvais temps sous nos cieux depuis lavnement de rvolution Tunisienne, si jamais elle se rsoudrait faire outre que ses prdcesseurs c..d du business as usual et si elle ddaignerait les droits acquis (mme sils taient mal-acquis) des vrais matres des lieux et entamerait des rformes en profondeur afin de sauver lentreprise avarie et mme meurtrie par des dcennies de mauvaise gestion et de corruption.Dans lun de ses discours combattifs, qui resteront dans les annales, la jeune manager grie, qui a reu sa formation dans les plus prestigieuses universits et roul sa bosse dans des entreprises de renomms internationales, sest ouvertement indign que le salaire dun agent de nettoyage dpasserait celui dun ingnieur dans lentreprise dont elle tenait dsormais les rnes. Ce message na pas manqu son destinataire, qui a mont le ton dun cran et assig avec ses hordes dchaines la cellule de crise de son quartier gnral et a us de harclement et mme datteinte son honneur de femme par les insinuations sournoises et dgradantes postes sur le rseaux sociaux par lun des gnraux de la centrale syndicale, dans le but de la dstabiliser et de mter sa fougue suite son passage en force et sa visite la rsidence de lAmbassadeur Amricain dans sa qute pour une solution capable dassurer le sauvetage du carrier national. Son limogeage par le Ministre des transports et logistiques pour je cite : "non respect des rgles de conduite des hauts commis de lEtat", est venu juste temps pour lui pargner des ignominies dgradantes supplmentaires comme celles et qui furent rserves son prdcesseur, lingnieur Rabah Jrad, qui fut chass de son poste pratiquement coup de pieds lorsquil a essay de mettre de lordre dans la baraque au grand dam des cads syndicaux, qui voulaient rester les seuls matres du jeux. Ce rcit me ferait penser inluctablement la clbre saga hollywoodienne : "la belle (intelligente) et la bte".Dans une confrence intitule : " la stratgie pour Tunisair les leons appris" lintention dtudiants dune grande cole amricaine de hautes tudes commerciales (voir video ci-dessous), Olfa Hamdi expliquait que lun des causes de son chec retentissant tait le style de gouvernance de cette entreprise quelle qualifiait de cogestion entre le conseil dadministration et le syndicat de lentreprise, ce qui dfiait de son point de vue toute logique managriale, quelle aurait acquis lors de son parcours. Elle martelait quelle aurait fait tout son possible pour garder son sang froid, son ouverture desprit et sa flexibilit intellectuelle afin dappliquer tout ce quelle a appris dans lart de grer les crises et les conflits mais devant labsurdit de la situation qui dfiait tout son bon sens , elle a d en fin de compte se rsigner jeter lponge et entrer en conflit ouvert et dclar avec lhritier du grand Hached en personne, aprs avoir essay vainement de lamadouer avec son charme et ses messages intentionns.Cette histoire qui fut largement mdiatise est maints gards, difiante et typique de ce que les ingnieurs doivent endurer dans leurs parcours de combattants huis-clos et loin des regards, car il faudrait se rendre lvidence que tout le pays est de fait cogr/cogouvern depuis 2011 par des gouvernements faibles et un syndicat tout puissant.Sans vouloir passer pour un frondeur et pour couper court toute mauvaise interprtation ou linstrumentalisation faussaire des thses que je vais exposer, je tiens dire que pour sauver notre chre patrie et pour sauver le vrai hritage du martyr Farhat Hached, il est grand temps de lever le tabou qui impose depuis belle lurette une censure voir une autocensure tous les niveaux sur la question syndicale dans la Tunisie dmocratique post-rvolution et dengager ouvertement et sereinement un dialogue national de rformes tous azimuts sur les sujets y affrents.Mme si lUGTT comprend dans ses rangs des cadres, son caractre prpondrant reste ouvrier (ce nest gure une insulte mais plutt un tat de fait), il faut juste voir le background des membres de son tat-major, qui seuls arrivent occuper ces postes de prestige et de pouvoir, tant convoits pour sen enqurir de cette thse. Les quilibres internes obligent et vu que les lections se gagnent par le nombre et non par la qualit des votants, les syndicats favorisent dans les ngociations salariales systmatiquement les syndiqus travaillant avec les bras aux dpens de ceux qui travaillent avec lesprit et les ouvriers aux dpens des cadres. Il relve de la normalit que les salaires des subordonns de lIngnieur Tunisien sont suprieurs la sienne. Le cas voqu par Olfa Hamdi de lagent de nettoyage (avec tous nos respects pour tous les Tunisiens qui gagnent honntement leurs vies), qui touche Tunisair plus quun ingnieur, relve de la rgle plutt que de lexception dans tout le secteur public. Sous lemprise des syndicats, ladministration dans le secteur public dcerne le titre dingnieur (dit de bote) des agents qui non jamais occup les bancs des institutions universitaires dlites que sont les coles dingnieurs. Pire encore, dans des entreprises publiques, les syndicats arrivent mme imposer que des analphabtes soient levs au rang de cadres !Aujourdhui, la rmunration dans le secteur public est un vrai charabia et ne reflte gure le niveau dinstruction et de comptences ncessaires pour accomplir un travail bien dtermin mais plutt cest lutilit des individus pour les syndicats qui prime. Le systme actuel des ngociations sociales a gnr une pyramide dfigure renverse sur la tte.A trois reprises au minimum, la centrale syndicale a torpill dlibrment les accords passs entre le gouvernement et lOIT pour accorder aux ingnieurs du secteur public, linstar de leurs collgues mdecins et universitaires et mme ingnieurs de la fonction publique, les primes spcifiques qui ont t dcides dans le cadre du conseil de scurit national du temps du feu Bji Cad Sebsi pour endiguer le flau de lexode massive des comptences Tunisiennes.- Des considrations de dimension historique conditionnent aussi la position dfavorable des syndicats lencontre des intrts des ingnieurs. Loccupant ou protecteur (selon les interprtations divergentes de notre histoire), ne permettait pas de former des ingnieurs Tunisiens conformment sa doctrine qui stipulait que : les indignes ne doivent pas encadrer les indignes surtout dans les activits productives dans les usines de production, les mines et les chantiers de construction c..d dans toutes les activits qui ont attrait la spoliation conomique de notre pays, qui fut lobjectif principal de loccupation. Il est ahurissant que soixante-cinq annes dindpendance nont pas suffit irradier du subconscient collectif syndical, que lingnieur est devenu Tunisien et quil nest plus le bras de lautorit coloniale qui opprime le travailleur Tunisien et quils nont plus le combattre pour dfendre les droits des Tunisiens chargs des basses besognes.- Le caractre fortement ouvrier du syndicat, comme dj voqu, serait un facteur dterminant lorigine des positions juges en dfaveur des lites en gnral et des ingnieurs en particulier dans une logique rvolue de la lutte des classes.- lUGTT dfend bec et ongle son monopole syndical, il voit dun mauvais il tout mouvement syndical hors de son contrle et le considre comme une menace existentielle mme si les mouvements sont les rsultats de ses propres manquements et errances. Le martyre de lUnion des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens IJABA depuis 2018, en dit aussi des histoires.- LUGTT est le haut lieu de gauche tandis que lOIT est class tort ou raison plutt de droite avec toutes les partis-pris politico-politiciens que cela peut engendrer comme on peut le constater travers les tiraillements couteaux tirs sur la scne politique.- Pour pouvoir btir la socit du savoir et dvelopper une conomie performante digne du XXIme sicle, il faut ncessairement uvrer sous nos cieux ce que dsormais lesprit bien instruit prenne le dessus sur le poing bien muscl. La patrie doit tre dsormais guide par ses meilleurs ttes et non par ses nergumnes.- Les acquis matriels et moraux ne doivent plus tre proportionnels la capacit de nuisance mais plutt la capacit de crer de la richesse et de la valeur ajoute. Il relve de la btise, de labsurde voir du criminel que le partage de la richesse doit passer ncessairement par des grves sans fins, qui ne sont autres choses que la destruction de celle-ci. Il faut se rendre lvidence que le Tsunami des quelques 40000 grves qui a envahi notre pays depuis 2011 et les augmentations salariales sans quivalent en cration de richesse qui sen suivirent, nous ont plac au bord de la banqueroute totale et par consquentla perte de notre souverainet.- Les monopoles sont un mal absolu et conduisent inluctablement des drives. À linstar de la pluralit politique qui a t bien ancre dans notre pays, il faudrait dsormais uvrer consacrer une pluralit syndicale relle et laisser la libert aux Tunisiens de choisir lorganisation syndicale qui dfend au mieux leurs droits professionnels.- Un acquis mal acquis nest pas un acquis prserver, Il faut donc faire table rase et reprendre tout le systme salarial. Les salaires doivent devenir non plus un fardeau financier pour lÉtat, comme cest le cas actuellement, mais plutt un instrument puissant pour les politiques de dveloppement conomique et social. Les salaires doivent reflter la valeur du travail pour gnrer la richesse et le niveau dinstruction et de comptence qui lui sont ncessaires en prservant bien videment un minimum garanti pour tout le monde, leur permettant de pouvoir vivre dignement.- Adopter un modle conomique en ligne avec les principes de lconomie sociale du march, qui permet tout le monde de vivre dignement mais aussi aux lites et aux plus dous dentre nous de pouvoir se distinguer pour les inciter ainsi nous apporter le plus au lieu de se rsigner quitter le pays. Les entreprises publiques doivent dsormais travailler comme tout oprateur conomique dans une logique de cration de richesses et non de gnration de dficits sous prtexte de laction sociale.Enfin, je pense quil est grand temps que tous les esprits bien intentionns se mettent en chur pour mettre de lordre dans notre pays qui est devenu un monde chaotique bien lenvers.