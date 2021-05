Covid-19 /Tunisie : Liste des commerces autorisés à rester ouverts durant le confinement

AA -

- Le ministre tunisien du Commerce et du Dveloppement des exportations a publi une liste dfinissant les commerces et les secteurs autoriss maintenir leurs activits durant le confinement, dcrt du 9 au 16 mai courant

Voici la liste dtaille :

Le ministre tunisien du Commerce et du Dveloppement des exportations a publi, vendredi, via communiqu, consult par l'Agence Anadolu, une liste dfinissant les commerces et les secteurs autoriss maintenir leurs activits durant le confinement, dcrt du 9 au 16 mai courant.Les commerces alimentaires (alimentation gnrale, viandes, volailles, fruits et lgumes, poissons, ptisseries et pains)Les marchs de gros des lgumes, fruits et poissonsLes magasins de vente des produits dtergents et sanitairesLes grandes, petites et moyennes surfaces l'exception des galeries marchandes qui seront fermesLes entreprises ayant des activits d'importation et d'exportation.Les units industrielles de raffinage, de transformation et de stockage qui relvent des secteurs et activits mentionns dans cette listeLes silos de stockage de crales (Office des crales).Les moulinsLes units de fabrication de la farine alimentaireLes boulangeriesLes units de fabrication de la levureLes commerces de gros (alimentation et pices)Les units de collecte de laitLes dpts relavant de l'office tunisien du commerceLes ppinires d'levage de volaillesLes abattoirsLes entrepts frigorifiques de viandes et des ufsLes entrepts frigorifiques des fruits, lgumes et poissonsLes commerces de gros et de dtail des lgumes, fruits, poissons, viandes et volailles.Toutes les units d'emballage et l'entreprise qui fabriquent les matires premires d'emballageLes units de mise en bouteille de l'eau minraleLes units de raffinage des huiles vgtalesLes units de mise en bouteille des huiles vgtalesLes centres de stockage relevant des units de fabrication des conserves de tomatesLes units de tri et d'emballage des dattesLes units de stockage et de mise en bouteille de l'huile d'oliveLes socits de fabrication et de raffinage du sucreLes commerces de vente des pesticides, des engrais et des quipements agricolesLes commerce de vente des quipements mdicaux et paramdicauxLes distributeurs de gaz GPL et du charbonLes marchs de grosLes commerces de vente de ptisseriesChaque oprateur conomique intervenant dans le processus d'approvisionnement, de fourniture, d'importation et d'exportation est autoris circuler entre les rgions et durant le couvre-feu. La livraison domicile est galement autorise aux commerces susmentionns, d'aprs le ministre du commerce.Plus tt dans la journe du vendredi, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi avait annonc, lors d'une confrence de presse tenue au palais du gouvernement la Kasbah, qu'un confinement sanitaire gnral avait t dcrt suite la dcision du Comit scientifique de lutte contre le coronavirus afin de freiner la propagation de la pandmie.