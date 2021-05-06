السعودية.. مصرع 8 فلسطينيين بحريق في مدينة جدة الرئيس الفلسطيني وجه سفيره بالرياض للوقوف على حيثيات الحادثة

الأناضول -

قالت سفارة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية إن 8 فلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء لقوا مصرعهم، الخميس، جراء حريق اندلع في شقتهم بمدينة جدة (غرب).وأوضحت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن الفلسطينيين الـ 8 "توفوا اختناقا وحرقا إثر تعرضهم لحريق مفاجئ في شقتهم الكائنة بجدة في صبيحة الخميس".وذكرت أن ضحايا الحريق هم: بدور أحمد البورنو وأبناؤها: نغم وتالين وبسنت وكنان وهتان نادر عيوش، ورئيسة عبد الله الحليمي وابنتها غادة إسلام دحلان.وأشارت السفارة، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر توجيهات للسفير باسم الآغا بالتوجه إلى مدينة جدة "لتقديم واجب العزاء والمواساة، والوقوف على حيثيات الحادث الأليم".ووفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين في السعودية يتراوح بين 400 و500 ألف فرد، يعيش ما بين 270 و300 ألف منهم في مدينة جدة وحدها.